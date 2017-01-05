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Губерниев: белорусы, не афишируя, работают над тем, чтобы получить этап вместо Тюмени
Российский комментатор Дмитрий Губерниев в эфире «Матч-ТВ» заявил, что по его информации Раубичи готовятся принять этап Кубка мира по биатлону вместо Тюмени.
— Белорусы, не афишируя, таки работают над тем, чтобы получить этап вместо Тюмени. Было бы очень хорошо, если бы получилось. Мы бы с удовольствием приехали в Беларусь.
Контиолахти уже заявил, что нашел дополнительное финансирование для проведения этапа, но среди претендентов остаются Раубичи и Нове-Место. Я бы предпочел Раубичи, — сказал известный российский телекомментатор.
Напомним, что Союз биатлонистов России уведомил IBU, что
Директор спортивного комплекса Андрей Асташевич в конце декабря 2016 года говорил, что
— Как только будет принято решение, сразу примем. Мы подавали заявку на январь-февраль в качестве резервного места проведения этапа Кубка мира. Если это март, то мы не рассматриваем эту возможность.
Он отметил, что Раубичи не заявлялись на март месяц, но комплекс готов принять любой этап Кубка мира в январе и феврале.
На телеканале «Беларусь 5»
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Контиолахти уже заявил, что нашел дополнительное финансирование для проведения этапа, но среди претендентов остаются Раубичи и Нове-Место.
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