Российский комментатор Дмитрий Губерниев в эфире «Матч-ТВ» заявил, что по его информации Раубичи готовятся принять этап Кубка мира по биатлону вместо Тюмени.



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— Белорусы, не афишируя, таки работают над тем, чтобы получить этап вместо Тюмени. Было бы очень хорошо, если бы получилось. Мы бы с удовольствием приехали в Беларусь.

Контиолахти уже заявил, что нашел дополнительное финансирование для проведения этапа, но среди претендентов остаются Раубичи и Нове-Место. Я бы предпочел Раубичи, — сказал известный российский телекомментатор.

Напомним, что Союз биатлонистов России уведомил IBU, что отказывается от проведения чемпионата мира среди юниоров в Острове и этапа Кубка мира — 2016/2017 в Тюмени. Связано это с информацией, переданной IBU независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена, из которой известно о 31 российском биатлонисте , подозревающемся в нарушении антидопинговых правил.

Директор спортивного комплекса Андрей Асташевич в конце декабря 2016 года говорил, что «Раубичи» в любой момент могут принять этап Кубка мира по биатлону, но не в марте.

— Как только будет принято решение, сразу примем. Мы подавали заявку на январь-февраль в качестве резервного места проведения этапа Кубка мира. Если это март, то мы не рассматриваем эту возможность.

Он отметил, что Раубичи не заявлялись на март месяц, но комплекс готов принять любой этап Кубка мира в январе и феврале.

На телеканале «Беларусь 5» звучала информация , что наша страна может принять этап кубка мира по биатлону вместо Тюмени.