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Кобяков обсудил инвестиционную программу на 2017 год

06.01.2017 19:45 — Разное | Ежедневник  
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Кобяков обсудил инвестиционную программу на 2017 год

Премьер-министр Беларуси провел совещание, на котором обсудил формирование Государственной инвестиционной программы на 2017 год.

Как сообщила пресс-служба правительства, премьер-министром проведено обсуждение вопросов, связанных с формированием Государственной инвестиционной программы на 2017 год. В ходе совещания выработаны согласованные подходы по включению в нее наиболее важных социальных и инфраструктурных объектов, а также по организации своевременного открытия их финансирования.

В рамках обсуждения также затронуты вопросы, связанные с финансированием строительства отдельных инвестиционных проектов, а также объектов, необходимых для проведения II Европейских игр 2019 года.

 
 
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Премьер-министр Беларуси провел совещание, на котором обсудил формирование Государственной инвестиционной программы на 2017 год.

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