



Премьер-министр Беларуси провел совещание, на котором обсудил формирование Государственной инвестиционной программы на 2017 год.

Как сообщила пресс-служба правительства, премьер-министром проведено обсуждение вопросов, связанных с формированием Государственной инвестиционной программы на 2017 год. В ходе совещания выработаны согласованные подходы по включению в нее наиболее важных социальных и инфраструктурных объектов, а также по организации своевременного открытия их финансирования.

В рамках обсуждения также затронуты вопросы, связанные с финансированием строительства отдельных инвестиционных проектов, а также объектов, необходимых для проведения II Европейских игр 2019 года.