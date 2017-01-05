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В "Великом камне" могут собирать дизельные двигатели

06.01.2017 20:21 — Разное | Ежедневник  
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В "Великом камне" могут собирать дизельные двигатели

Совместное белорусско-китайское предприятие по производству дизельных двигателей может быть создано в индустриальном парке "Великий камень".

Эта тема обсуждалась 5 января в Пекине, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси в Китае. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый встретился с вице-президентом корпорации "Вэйчай" Сюй Хуном и вице-президентом "Вэйчай Интернэшнл" Ланом Хуа, с другими сотрудниками компании, занимающимися вопросами реализации совместных проектов в Беларуси.

На встрече рассмотрены актуальные вопросы сотрудничества между группой компаний "Вэйчай" и ОАО "МАЗ" по созданию совместного предприятия по производству дизельных двигателей в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень".

 
 
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Совместное белорусско-китайское предприятие по производству дизельных двигателей может быть создано в индустриальном парке "Великий камень".

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