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В "Великом камне" могут собирать дизельные двигатели
06.01.2017 20:21 — Разное | Ежедневник
Совместное белорусско-китайское предприятие по производству дизельных двигателей может быть создано в индустриальном парке "Великий камень".
Эта тема обсуждалась 5 января в Пекине, сообщили
На встрече рассмотрены актуальные вопросы сотрудничества между группой компаний "Вэйчай" и ОАО "МАЗ" по созданию совместного предприятия по производству дизельных двигателей в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень".
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Совместное белорусско-китайское предприятие по производству дизельных двигателей может быть создано в индустриальном парке "Великий камень".
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