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В июне в Москве пройдут дни белорусской науки

06.01.2017 21:19 — Разное | Ежедневник  
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В июне в Москве пройдут дни белорусской науки

Дни белорусской науки пройдут в Москве в июне 2017 года, сообщил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин.

"В июне планируется Форум регионов России и Беларуси в Москве. Он будет посвящен инновационной деятельности и сотрудничеству в области науки и технологий. Во время форума в Москве пройдут Дни белорусской науки", - рассказал Александр Шумилин.

По его словам, в Год науки Беларусь будет представлять на международных выставках в первую очередь свои научные достижения. В частности, белорусские разработки в области энергетики и зеленой экономики будут продемонстрированы на "ЭКСПО-2017" в Астане.

"Также мы впервые будем участвовать в выставке и конференции в США. Она пройдет в Майами 12-13 июня. Это знаковое событие, так как мы представим свои разработки на американском рынке впервые после длительного отсутствия", - подчеркнул председатель ГКНТ. Также Беларусь примет участие в выставке, посвященной медицинским разработкам, которая состоится 2 февраля в Дубае.

 
 
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Дни белорусской науки пройдут в Москве в июне 2017 года, сообщил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин.

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