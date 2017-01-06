Гандболисты сборной Беларуси неудачно провели первый из двух товарищеских матчей против команды России, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Фото: Федерация гандбола России

Сегодня в Москве подопечные Юрия Шевцова не смогли на равных соперничать с хозяевами площадки и уже после первого тайма уступали с разницей в 7 мячей — 12:19.

Во второй половине игры гости сыграли успешнее, но смогли лишь немного сократить разрыв, уступив в итоге с результатом 26:31.

Соперники 7 января проведут второй контрольный матч, который станет заключительной проверкой сил перед чемпионатом мира, стартующим 11 января во Франции.

А накануне матча национальных сборных товарищеский гандбольный матч провели журналисты Беларуси и России.

Сборная СМИ Беларуси не удержала победу, сыграв вничью с коллегами из России — 23:23. После первого тайма белорусы вели со счетом 13:8, но преимущество не удержали.