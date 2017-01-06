Команда Александра Лукашенко одержала третью кряду победу на XIII Рождественском международном турнире любителей хоккея на приз президента Беларуси. Обыграв 6 января на льду «Чижовка-Арены» сборную Швейцарии — 6:0 (1:0, 2:0, 3:0), белорусы заняли первое место в своей группе и вышли в финал.



Фото: president.gov.by

Шайбы в ворота швейцарской дружины забрасывали Александр Макрицкий (дважды), Максим Слыш, Даниэль Корсо, Андрей Асташевич и Андрей Глебов.

Александр Лукашенко, накануне достигший отметки в 100 бомбардирских баллов на Рождественских турнирах, на сей раз результативных очков не набрал.

По итогам трех дней Рождественского турнира в споре бомбардиров лидируют Тони Мякиахо (Финляндия) — 9 (7+2) баллов, Александр Лукашенко (Беларусь) — 8 (5+3), Андрей Асташевич (Беларусь) — 7 (4+3), Артур Зайнутдинов (ОАЭ) — 7 (3+4), Юре Внук (Балканы) — 7 (3+4), Матиас Лоппи (Финляндия) — 7 (1+6).

6 января в группе «А» состоялся еще один матч. Команда ОАЭ выиграла у сборной Балкан — 9:5.

За команду ОАЭ, кроме арабов, на турнире выступают белорусы Артем Каркоцкий и Виталий Савко, россиянин Артур Зайнутдинов, а также хоккеисты из Финляндии, Словении и Северной Америки.

Сборная Балкан является дебютантом Рождественского турнира. В ее составе есть игроки из Болгарии, Боснии и Герцеговины, Македонии, Румынии, Сербии, Словении, Хорватии и Турции.

Итоговое положение команд в группе «А»:

1. Беларусь — 6 очков (3 матча; разница шайб 27−10)

2. ОАЭ — 4 (3; 18−13)

3. Швейцария — 2 (3; 14−8)

4. Балканы — 0 (3; 14−36).

В группе «В» прошли два поединка:

Россия — Германия — 6:0.

Финляндия — Словакия — 5:3.

Итоговое положение команд в группе «В»:

1. Финляндия — 5 (3; 18−12)

2. Словакия — 4 (3; 21−6)

3. Россия — 3 (3; 10−16)

4. Германия — 0 (3; 4−23).

Россияне, трижды побеждавшие на Рождественском турнире, второй год кряду не сыграют в финале, досрочно утратив шансы на трофей. Сборную России в нынешнем году представляет хоккейный клуб «Самрау», созданный в 2014 году. Костяк команды составляют ветераны уфимского «Салавата Юлаева» и пермского «Молота».

По итогам предварительного этапа победители групп встречаются в матче за первое место, а команды, занявшие в своих группах вторые места, оспорят бронзу.

Таким образом, 7 января в финальном поединке, как и год назад, сыграют команды Беларуси и Финляндии (начало в 18.00). А перед этим в поединке за бронзу сразятся сборные ОАЭ и Словакии (13.00). Оба матча пройдут на льду «Чижовка-Арены», вход на игры свободный.

Команда Александра Лукашенко становилась победителем Рождественского турнира 9 раз (2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016). Трижды успех праздновала команда России (2007, 2011, 2015).