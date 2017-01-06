Дарья Домрачева заняла 37-е место в спринте на четвертом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия). Первой стала чешка Габриэла Коукалова.

Домрачева вышла на гонку впервые после длительного перерыва, в общей сложности, она не выступала 655 дней. Причиной стала сначала болезнь, а потом и беременность.

Дистанцию 7,5 км трехкратная олимпийская чемпионка преодолела за 24 минуты 31,3 секунды с двумя штрафными кругами (1+1).

Наблюдатели говорят, что Домрачева показала хорошую в ее ситуации скорость: была 15-й по лыжному ходу, уступив 1.18,7 минуты занявшей второе место Кайсе Мякяряйнен, которая даже с двумя штрафными кругами вихрем ворвалась на второе место, меньше минуты проиграла Габи Коукаловой и Мари Дорен Абер, пишет «Прессбол» .

«Возвращение состоялось. Я надеюсь, что от гонки к гонке буду стараться показывать лучший и лучший результат. Но сегодня да, это была первая гонка, было тяжело, скажу честно», — сказала Домрачева после гонки.

Она считает, что чересчур осторожничала на стрельбе и на трассе. «Но в целом старт удался», — цитирует спортсменку «Чемпионат».

Домрачева говорит, что чувствовала поддержку семьи и болельщиков во время гонки и надеется на нее после ее завершения.

Отметим, что в Германии вместе с матерью находится трехмесячная дочь Ксения, мама и муж, прославленный спортсмен Уле-Эйнар Бьорндален.

Белорусская биатлонистка Ирина Кривко показала лучший, чем у Домрачевой результат и заняла 22-е место (24.01,2; 0+1). Остальные белоруски пробежали хуже: Дарья Юркевич стала 51-й (24.57,7; 0+2), Надежда Писарева — 76-й (26.25,9; 2+3) среди 90 участниц.

Победительница этапа Коукалова завершила гонку с результатом (22.28,5; без промахов). Второй стала финка Кайса Мякяряйнен (+21,3; 0+2) и француженка Мари Дорен-Абер (+24,0; 0+1).

В общем зачете Кубка мира сейчас лидирует немка Лаура Дальмайер (410 очков), передает БелаПАН .