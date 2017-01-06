Нацбанк уже уничтожил почти 60% старых денег, остальные будут уничтожаться постепенно в хранилищах головного банка страны.

За июль-декабрь из обращения выведено около 96% от суммы и 58% от количества банкнот образца 2000 года. Банкноты номиналом 50 000, 100 000 и 200 000 рублей изъяты практически полностью, а купюры достоинством в 5000, 10 000 и 20 000 рублей — на 72%. Почти две трети мелких денег (100, 500 и 1000 рублей), используемых в основном для размена, еще находятся на руках граждан.