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Что будет делать НББ со старыми деньгами?

06.01.2017 18:56 — Разное | БДГ  
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Нацбанк уже уничтожил почти 60% старых денег, остальные будут уничтожаться постепенно в хранилищах головного банка страны.

За июль-декабрь из обращения выведено около 96% от суммы и 58% от количества банкнот образца 2000 года. Банкноты номиналом 50 000, 100 000 и 200 000 рублей изъяты практически полностью, а купюры достоинством в 5000, 10 000 и 20 000 рублей — на 72%. Почти две трети мелких денег (100, 500 и 1000 рублей), используемых в основном для размена, еще находятся на руках граждан. 

В Нацбанке отметили, что за последние 15 лет в Беларуси в обращении находилось около 600 млн купюр образца 2000 года. Для утилизации такого количества наличности, специальный аппарат по их уничтожению должен беспрерывно работать 2400 часов подряд. Кроме того, в утиль отправятся около 23 тысяч кассовых аппаратов, которые нельзя перепрограммировать на работу с копейками, пишет sb.by.

 
 
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Нацбанк уже уничтожил почти 60% старых денег, остальные будут уничтожаться постепенно в хранилищах головного банка страны.

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