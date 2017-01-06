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Гидромет: в ночь на Рождество до –32°С, днем тоже холодно

06.01.2017 20:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 янв – Sputnik. Морозы усилятся в Беларуси на православное Рождество – ночью в субботу местами температура воздуха опустится ниже 30°С, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Гидромет: в ночь на Рождество до –32°С, днем тоже холодно
© Фото: @by_emergency_RC / Twitter
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Ранее синоптики из-за резкого понижения температуры в стране после циклона Axel объявили на 7 и 8 января по стране оранжевый уровень опасности.

"В субботу погоду Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления и очень холодная воздушная масса арктического происхождения", – сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что днем ожидается переменная облачность, без осадков. 

По информации синоптиков, минимальная температура воздуха ночью в субботу составит от –21 до –27°С, в отдельных районах до –32°С. Днем термометры покажут от –14 до –20°С, при этом по северо-востоку Беларуси будет холоднее – –21..–24°С.

В ближайшие сутки, по данным Гидромета, погода существенно не изменится – будет по-прежнему холодно.

 
Теги: Минск
 
 
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Днем будет немного теплее, но не везде: по северо-востоку Беларуси столбики термометров покажут до –24°С.

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