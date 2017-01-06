Новый год продолжается в предощущении Рождества, в детских утренниках, в подарках, в надеждах на счастье и удачу, в поздравлениях и пожеланиях, в мечтах о новых свершениях. Съемочная группа Sputnik Беларусь посетила Дворец Республики, где проходят новогодние представления и главный Дед Мороз страны (он же заслуженный артист Беларуси Владимир Радивиллов).

Вот уже 22 года подряд он радует детей и взрослых, выполняет свою исключительную миссию и терпит жару в толстой шубе, гриме, с тяжелым посохом, во имя светлого праздника, который все мы так любим. Дед Мороз поздравил читателей, слушателей и журналистов Sputnik во всех странах мира с Рождеством и Новым Годом.

А что пожелал Дед Мороз, вы узнаете, посмотрев небольшой видеосюжет на Sputnik Беларусь.