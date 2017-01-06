﻿﻿ Главный Дед Мороз республики поздравил белорусов с Рождеством. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Главный Дед Мороз республики поздравил белорусов с Рождеством

06.01.2017 20:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Новый год продолжается в предощущении Рождества, в детских утренниках, в подарках, в надеждах на счастье и удачу, в поздравлениях и пожеланиях, в мечтах о новых свершениях. Съемочная группа Sputnik Беларусь посетила Дворец Республики, где проходят новогодние представления и главный Дед Мороз страны (он же заслуженный артист Беларуси Владимир Радивиллов).

Вот уже 22 года подряд он радует детей и взрослых, выполняет свою исключительную миссию и терпит жару в толстой шубе, гриме, с тяжелым посохом, во имя светлого праздника, который все мы так любим. Дед Мороз поздравил читателей, слушателей и журналистов Sputnik во всех странах мира с Рождеством и Новым Годом.

А что пожелал Дед Мороз, вы узнаете, посмотрев небольшой видеосюжет на Sputnik Беларусь.

 
 
Ссылка на источник 8
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В рождественские дни съемочная группа Sputnik Беларусь побывала во Дворце Республики, в гостях у главного Деда Мороза нашей страны.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Кобяков обсудил инвестиционную программу на 2017 год
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика