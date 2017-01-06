В эти морозные деньки не все рискнут выйти из дома. Мы постарались собрать для вас в нашей афише самые теплые и уютные мероприятия в рождественские выходные. Сходите на концерты духовной музыки, вечер в традиции театра теней, встречу, на которой расскажут о жизни в Бразилии, шоу поварят и «Віцебскія Каляды».

Рождественские мероприятия

«Віцебскія Каляды» Где: «Золотое кольцо города Витебска «Двина» Когда: 7 января, 12.00−16.00 Билеты: 50 копеек

В программе — гадания, выставка народных мастеров, мастер-класс по этнотерапии, песни, танцы и игры с Дедом Морозом и Снегурочкой, выступления клубов исторической реконструкции «Нагльфар», «Хальвиль» и т.д.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Рождественская вечеринка» Где: малый зал концертного зала «Витебск» Когда: 7 января, 18.00 Вход: фонарик со свечой

Молодежный театр «Колесо» проводит традиционный рождественский вечер. В программе: истории в традициях театра теней, песни, стихи, сюрпризы. К праздничному столу просят принести термос с чаем, домашнюю выпечку, фрукты, овощи, ягоды и другие лакомства.

Электричество на вечере включать не будут, поэтому входной билет на праздник — декоративные свечи и фонарик hand-made. Этот реквизит нужно оставить организаторам. Ваши поделки задействуют летом на III Фесте уличного искусства «На семи ветрах».

Подробности — здесь .





Открытая лекция

«Из Бразилии с любовью: есть ли жизнь кроме карнавала?» Где: арт-паб «Торвальд» (ул. Толстого, 1) Когда: 8 января, 19.00 Вход: free-donation (пожертвование по желанию)

О Бразилии, ее кухне, музыке и танцах можно поговорить на встрече с Юлией, которая 2,5 года живет в этой стране. Девушка расскажет о своем опыте переезда в это государство.

Инфолиния: +375 (25) 913−38−76. Подробности — по ссылке .





Детские шоу

«Веселые поварята» Где: кафе «Волшебник» (ул. Замковая, 4) Когда: 7 января, 12.00−14.00 Билеты: 4 рубля

Компания «Империя праздника» из Новополоцка — призер республиканского конкурса проектов «Играют дети — играем мы!» — выступит с шоу-программой «Веселые поварята».

Заказ столиков — по единому номеру: 7980.





Мини-игротека Где: концертный зал «Витебск» (парк Фрунзе, 1) Когда: с 4 по 6 января, 14.00 Билеты: 1 рубль

На зимних каникулах клуб игр Unum приглашает в гости школьников на мини-игротеки. Участники проведут время в отличной компании и поиграют в разные настольные игры. Со списком можно ознакомиться в группе .

На мини-игротеках пройдут конкурсы, на которых разыграют билеты на бал-маскарад. Он состоится в концертном зале «Витебск» 14 января.

Предварительная запись по телефону: +375 (33) 677−73−71.





Мастер-класс

«Смарт-вечеринка» Где: центр образовательных услуг Knowledge Land (улица Зеньковой, 1) Когда: 8 января, 11.00 Вход: бесплатно

Первое занятие нового проекта «Смарт-вечеринка» посвятят приемам запоминания стихов. Детям расскажут, как учение превратить в увлечение, и раскроют несколько секретов для хорошей памяти.

В 12.00 состоится бесплатное занятие по скорочтению, где покажут, насколько быстро может читать ребенок.

Запись — по телефону или через личные сообщения в группе «ВКонтакте».





Концерты

Областной праздник духовной музыки Где: драмтеатр, духовная семинария, музыкальный колледж Когда: 7−8 января Билеты: 2 рубля

Одна из добрых и давних традиций в городе на Двине — 7 января, в праздник Рождества Христова, в драмтеатре открывается праздник духовной музыки. Он объединяет коллективы из Витебской области, а также гостей из России.

В первый день (начало концерта в 15.00) в основном прозвучит академическая, камерная духовная музыка. Яркой страницей программы станет выступление гостей из Сергиева Посада, Москвы, Санкт-Петербурга, Нефтеюганска.

На второй день, 8 января, праздник переместится в духовную семинарию (12.00) и колледж имени Ивана Соллертинского (14.00).

Справки по телефону: +375 (29) 714−05−64.





Концерт камерной музыки Где: филармония Когда: 7 января, 16.00 Билеты: 3−7 рублей

Наполнить радостью сердца в праздник Рождества приглашает октет балалаек областной филармонии «Витебские виртуозы». Концерт построен так, чтобы можно было отдохнуть душой и сердцем. В программе — произведения выдающихся русских композиторов.





Спорт

Хоккейный матч «Витебск» — «U-20» Где: Дворец спорта Когда: 7 января, 17.00 Билеты: 3 рубля; для студентов — 2 рубля, школьников и членов БРСМ — 1 рубль

«Медведи» на домашней арене поборются с молодежной сборной Беларуси «U-20» в рамках второй стадии первого этапа открытого чемпионата Беларуси по хоккею 2016−2017 годов в экстралиге.

Кассы: +375 (212) 23-85-36. Подробности — на сайте клуба.



Фото: hcvitebsk.by