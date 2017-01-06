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Божьего благословения: рождественское поздравление митрополита Павла
07.01.2017 08:03 — Разное | Sputnik Беларусь
"Хочется пожелать всего самого доброго, чтобы праздник Рождества, который вселяет в сердца радость пришествия в мир Христа-Спасителя, всегда всех вдохновляла", — сказал в своем поздравлении глава БПЦ.
Также он пожелал всем белорусам божьего благословения.
"Оглядываясь на то, что происходит вокруг, нужно ценить мир, который есть в стране. Хочется пожелать, чтобы созидательный труд укреплял всех, делал отечество более крепким, сильным, дружественным, таким, как оно есть сегодня", — сказал митрополит.
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Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший экзарх всея Беларуси поздравил православных верующих с Рождеством.
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