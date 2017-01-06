"Хочется пожелать всего самого доброго, чтобы праздник Рождества, который вселяет в сердца радость пришествия в мир Христа-Спасителя, всегда всех вдохновляла", — сказал в своем поздравлении глава БПЦ.

Также он пожелал всем белорусам божьего благословения.

"Оглядываясь на то, что происходит вокруг, нужно ценить мир, который есть в стране. Хочется пожелать, чтобы созидательный труд укреплял всех, делал отечество более крепким, сильным, дружественным, таким, как оно есть сегодня", — сказал митрополит.