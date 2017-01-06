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Для тех, кто не выйдет из дома: печем имбирное печенье и кокосовые пирожные
Если вы не планируете и носа высовывать из дома в эти выходные (и мы вас понимаем) или наоборот — у вас запланирован поход в гости, а еще если вы долго собирались, но так и не испекли в этом году рождественское печенье — этот материал для вас.
Базовый рецепт теста
Итак, начнем мы с базового рецепта теста для рождественского печенья, для приготовления которого понадобится 1 килограмм муки, по 500 граммов сливочного масла и сахара, 5 яиц, 1 стручок ванили и цедра половины лимона. Далее по вкусу можно добавить корицу или имбирь. Имейте в виду, что имбирь может быть как в порошке, так и свежий, натертый на мелкой терке.
Для начала нарежьте кубиками сливочное масло и смешайте его с сахаром. Далее добавьте 4 яйца, просеянную муку, мелко натертую лимонную цедру, семена ванили из стручка, а также корицу или имбирь в зависимости от того, что вы выбрали.
Не стоит слишком долго вымешивать тесто, иначе оно потеряет форму. Готовое тесто заверните в пищевую пленку и уберите в холодильник минимум на час. Если вы не хотите тратить слишком много времени, приготовьте тесто накануне, оставив его в холодильнике на ночь, а утром просто раскатайте его в пласт толщиной 5 миллиметров и с помощью формочек вырежьте фигурки.
Выложите печенье на противень, застеленный пергаментом, смажьте слегка взбитым яйцом и выпекайте в предварительно разогретой до 200 градусов духовке примерно 10 минут. Дайте печенью остыть, прежде чем приступать к работе с глазурью.
Глазурь
Для украшения печенья лучше всего подойдет лимонная или белковая глазурь. Для приготовления первого варианта возьмите 175 граммов сахарной пудры и 2 столовые ложки лимонного сока. Выложите ингредиенты в сотейник и нагревайте на медленном огне 5−7 минут, пока глазурь не станет однородной. Не забудьте добавить пищевые красители, чтобы получить желаемые цвета.
Для белковой глазури вам потребуется 1 яичный белок, 1 чайная ложка лимонного сока и около стакана сахарной пудры. Сначала взбейте белок в крепкую пену, затем добавьте сахарную пудру и лимонный сок. Еще раз тщательно взбейте. По желанию также можно добавить различные пищевые красители.
Однако хотим вас предупредить, что в случае использования белковой глазури будет безопаснее поместить уже украшенное печенье в предварительно разогретую до 100 градусов духовку буквально на несколько минут. Даже небольшой нагрев защитит вас от сальмонеллы.
Но если имбирное печенье вам уже порядком надоело, а чего-то вкусненького хочется, вы можете попробовать испечь ванильные рогалики и кокосовые пирожные.
Ванильные рогалики традиционно готовят в Европе в период рождественских праздников, вы можете приготовить их в качестве сладкой выпечки к чаю.
Ванильные рогалики
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Кокосовые пирожные
Ингредиенты:
Способ приготовления:
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Если вы не планируете и носа высовывать из дома в эти выходные (и мы вас понимаем) или наоборот - у вас запланирован поход в гости, а еще если вы долго собирались, но...
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