Если вы не планируете и носа высовывать из дома в эти выходные (и мы вас понимаем) или наоборот — у вас запланирован поход в гости, а еще если вы долго собирались, но так и не испекли в этом году рождественское печенье — этот материал для вас.

Базовый рецепт теста

Итак, начнем мы с базового рецепта теста для рождественского печенья, для приготовления которого понадобится 1 килограмм муки, по 500 граммов сливочного масла и сахара, 5 яиц, 1 стручок ванили и цедра половины лимона. Далее по вкусу можно добавить корицу или имбирь. Имейте в виду, что имбирь может быть как в порошке, так и свежий, натертый на мелкой терке.

Для начала нарежьте кубиками сливочное масло и смешайте его с сахаром. Далее добавьте 4 яйца, просеянную муку, мелко натертую лимонную цедру, семена ванили из стручка, а также корицу или имбирь в зависимости от того, что вы выбрали.





Не стоит слишком долго вымешивать тесто, иначе оно потеряет форму. Готовое тесто заверните в пищевую пленку и уберите в холодильник минимум на час. Если вы не хотите тратить слишком много времени, приготовьте тесто накануне, оставив его в холодильнике на ночь, а утром просто раскатайте его в пласт толщиной 5 миллиметров и с помощью формочек вырежьте фигурки.

Выложите печенье на противень, застеленный пергаментом, смажьте слегка взбитым яйцом и выпекайте в предварительно разогретой до 200 градусов духовке примерно 10 минут. Дайте печенью остыть, прежде чем приступать к работе с глазурью.





Глазурь

Для украшения печенья лучше всего подойдет лимонная или белковая глазурь. Для приготовления первого варианта возьмите 175 граммов сахарной пудры и 2 столовые ложки лимонного сока. Выложите ингредиенты в сотейник и нагревайте на медленном огне 5−7 минут, пока глазурь не станет однородной. Не забудьте добавить пищевые красители, чтобы получить желаемые цвета.

Для белковой глазури вам потребуется 1 яичный белок, 1 чайная ложка лимонного сока и около стакана сахарной пудры. Сначала взбейте белок в крепкую пену, затем добавьте сахарную пудру и лимонный сок. Еще раз тщательно взбейте. По желанию также можно добавить различные пищевые красители.

Однако хотим вас предупредить, что в случае использования белковой глазури будет безопаснее поместить уже украшенное печенье в предварительно разогретую до 100 градусов духовку буквально на несколько минут. Даже небольшой нагрев защитит вас от сальмонеллы.





Но если имбирное печенье вам уже порядком надоело, а чего-то вкусненького хочется, вы можете попробовать испечь ванильные рогалики и кокосовые пирожные.

Ванильные рогалики традиционно готовят в Европе в период рождественских праздников, вы можете приготовить их в качестве сладкой выпечки к чаю.

Ванильные рогалики





Ингредиенты:

Мука 200 г Сахар 80 г Масло сливочное 175 г Желток яичный 2 шт. Миндаль 100 г Ваниль 1 стручок Соль щепотка Ванильный сахар 1 пакетик

Способ приготовления:

Сливочное масло нарезать кубиками и взбить его с сахаром. Добавить щепотку соли, муку, измельченный миндаль и яичные желтки, продолжая взбивать. Далее извлечь из стручка ванили семена и добавить в тесто. Перемешать. Разделить готовое тесто на 2 части, скатать каждую часть в колбаску, завернуть в пищевую пленку и убрать в холодильник на 2 часа. Раскатать тесто и разрезать его на небольшие части. Скрутить каждый кусочек теста в рогалик длиной примерно 5 см, заворачивая концы внутрь. Выложить рогалики на противень, застеленный пергаментом, и выпекать в предварительно разогретой до 180С духовке 15 минут. Рогалики должны остаться светлыми. Готовые и еще не совсем остывшие рогалики обвалять в ванильном сахаре.

Кокосовые пирожные





Ингредиенты:

Творог 65 г Кокосовая стружка 200 г Сахар 150 г Яичный белок 4 шт. Миндальный экстракт 3−4 капли Ванильный сахар 1 пакетик

Способ приготовления:

Взбить белки в крутую пену. Добавить сахар и ванильный сахар, продолжая взбивать. Далее добавить творог, миндальный экстракт и кокосовую стружку. При помощи двух чайных ложек или кондитерского шприца выложить тесто горками. Для удобства можно использовать подложки для выпечки. Выпекать в предварительно разогретой до 175С духовке 10−12 минут.