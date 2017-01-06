Фаршированными куриными яйцами уже никого не удивишь. А давайте попробуем нафаршировать перепелиные, и добавим в начинку рыбу, а майонез заменим сливочным сыром.

Нам понадобится:

10 перепелиных яиц

2 столовые ложки сливочного сыра или творожного

50 г малосольной семги или форели

1-2 веточки укропа

смесь пяти перцев

соль



© Sputnik / Людмила Янковская Перепелиные яйца, фаршированные семгой

Перепелиные яйца отвариваем в кипящей воде 5 минут. Опускаем в холодную воду, даем остыть и чистим от скорлупы. Каждое яйцо разрезаем пополам поперек и вынимаем желтки. Отвариваем морковь до мягкости. Семгу измельчаем — нарезаем мелкими кубиками или пропускаем в кухонном комбайне.



© Sputnik / Людмила Янковская Перепелиные яйца, фаршированные семгой

Сливочный сыр хорошенько перемешиваем для получения легкой однородной массы. Кладем желтки в небольшую миску, разминаем вилкой. Добавляем к ним семгу, укроп и сливочный сыр, в се тщательно перемешиваем, чтобы получилась вязкая масса. Перчим, солим по вкусу и еще раз перемешиваем.



© Sputnik / Людмила Янковская Перепелиные яйца, фаршированные семгой

Вареную морковь очищаем и нарезаем тонкими колечками. Аккуратно фаршируем половинки перепелиных яиц, попарно их соединяем, перекладывая половинки колечком моркови, скрепляем шпажками.



© Sputnik / Людмила Янковская Перепелиные яйца, фаршированные семгой

Выкладываем готовые яйца на тарелку, украшенную салатными листьями. Блюдо также можно подать в более оригинальной форме.



© Sputnik / Людмила Янковская Перепелиные яйца, фаршированные семгой

Сначала на блюдо выкладываем салатные листья, затем среднюю морковь. У меня как раз осталась одна вареная морковка. В шахматном порядке протыкаем морковь яйцами на шпажках, парочку яиц оставляем лежать по краям.