Сегодня утром удалось завести свой автомобиль и без происшествий добраться до работы? Вам повезло! Но прогноз погоды неутешителен — синоптики обещают от 23 до 28−32 градусов мороза. Что делать, если выехать на автомобиле все же нужно? Мастер по ремонту топливной аппаратуры Артур Сугоняко рассказал, что необходимо знать, чтобы автомобиль не подвел в самый неподходящий момент.





Предварительная подготовка к морозам

В первую очередь Артур Сугоняко рекомендует в такие морозы, аномальные для нашей страны, не ездить на машине в принципе. По его словам, технические жидкости и резинотехнические изделия теряют свои свойства, а это верный путь к уменьшению ресурса узлов и агрегатов автомобиля.





— Если вы своевременно обслуживаете автомобиль и эксплуатируете его каждый день, то это вовсе не значит, что при температуре ниже 25 градусов вы также легко заведетесь и поедете, — считает Артур Сугоняко. — К таким морозам стоит готовиться дополнительно. С чего начать? Конечно, с диагностики аккумулятора — порой измерения напряжения с помощью мультиметра недостаточно, требуется более современное диагностическое оборудование или хотя бы нагрузочная вилка, которая проверит работу аккумулятора в разных режимах.





В системе смазки должно быть качественное масло, подходящее по вязкости к нынешним погодным условиями. Обязательно замените перед морозами топливный фильтр, проверьте плотность и температуру замерзания технических жидкостей. Вот минимальный перечень работ, которые ответственный водитель должен выполнить перед эксплуатацией авто в сильные морозы. Ничего сложного в этом нет, можно сделать все самостоятельно, а можно обратиться и на СТО — стоит такая услуга в среднем по Минску всего 15−20 рублей.





Наступили морозы, но надо ехать

Что делать непосредственно перед самим запуском двигателя? Включать ли на пару секунд дальний свет, прогревать ли свечи? Сколько людей — столько и мнений. Вот что говорит по этому поводу Артур Сугоняко.

Перед запуском рекомендуется отключить все потребители электроэнергии — магнитолу, печку (климат-контроль), подогревы. Затем поверните ключ зажигания и дождитесь, пока погаснут контрольные лампы, для дизельных машин можно повторить несколько раз эту процедуру и дополнительно прогреть цилиндр свечами накала. И только после этого можно пробовать заводить. Если машина с «механикой» — выжмите педаль сцепления. Так вы облегчите запуск мотора, стартеру не придется дополнительно вращать шестерни коробки передач в загустевшем масле.

— Помните, что «крутить» стартер можно не больше 10 секунд, потом увеличивается вероятность выхода из строя стартера или аккумулятора. Если не получилось завести автомобиль с первого раза, через 30−40 секунд попробуйте еще раз. Но, по личному опыту, если машина после 5−6 попыток запуска так и не завелась, то шансов, что она все же заведется, очень мало. Единственное исключение — завоздушивание топливной аппаратуры.





— Мы уже говорили о способах запуска «замерзшего автомобиля» , поэтому я повторяться не буду. В таком случае автомобиль все же можно завести, главное, чтобы был установлен хороший аккумулятор, а водитель должен быть уверен в качестве топлива. Насчет дальнего света я ничего советовать не могу. То, что это не вредит аккумулятору — факт. Но я не замечал серьезной разницы, — признается Артур.

Специалист рекомендует обязательно убедиться в работоспособности свечей накаливания на дизельных автомобилях и свечей зажигания на бензиновых. Сделать это можно только на СТО при помощи диагностического оборудования. Нередко владельцы (да и некоторые мастера на станциях техобслуживания) проверяют свечи, подключая поочередно в электроцепь лампы накаливания. Так можно определить приходит ли питание на свечи. Это самый простой способ проверки, но 100% гарантировать исправность свечей он не может — лампочка загорится и при небольшом напряжении, а свече этого не хватит. А вот если лампочка не загорелась вовсе, то можно делать выводы, что проблема не в свечах, а в блоке управления ими. Это помогает сузить круг неисправностей. Ещё один способ — это проверка мультиметром на пробой корпуса (измерение сопротивления), но такой метод не может определить на 100% исправность свечей.





Что касается масла, то тут важно использовать те марки, которые рекомендованы заводом-изготовителем.

— Я бы лично советовал 0W40 или 5W40 с допусками для конкретных моторов. Причем 5W40 можно использовать до -35 градусов, при более низкой температуре оно загустеет и не обеспечит должный уровень смазки. Старайтесь менять масло и масляный фильтр нужно до наступления морозов, потому длительное использование масла — даже 5−7 тысяч километров — существенно снижает эффективность смазывающих свойств. — говорит Артур.





Немаловажный момент при эксплуатации автомобиля зимой — стиль вождения. И речь не идет только о выборе безопасной скорости или установке зимних шин. Нельзя забывать и то, что тормозная жидкость гигроскопична. Накопление влаги может привезти к неисправности тормозной системы и как следствие — к ДТП.

Теряют свои свойства и детали подвески — сальники, пыльники, амортизаторы и другие элементы. Поэтому искусственные неровности и ямы рекомендуется проезжать на минимальной скорости, иначе к весне придется ремонтировать еще и подвеску.

— В морозы также увеличивается вероятность возгорания автомобиля. Причин много, но все они связаны с неправильной эксплуатацией: водители нередко устанавливают под капот различные одеяла, между бампером и радиатором — картонки, бывает, воспламеняются нештатные кустарные обогреватели топлива. В свое практике я видел даже установленные в баке 220-вольтовые кипятильники и лампы накаливания. Естественно, это делать категорически запрещено, — делится опытом Артур.

Если уж планируете часто ездить на автомобиле в морозы, то установите фирменную сигнализацию с автозапуском или качественные заводские подогреватели. Причем делать это нужно только на проверенной СТО. Ни в коем случае не доверяйте такую работу неквалифицированным мастерам. Изначально сэкономите, но переделывать работу за плохими специалистами может быть гораздо дороже.





Ну и теперь вопрос вечных споров автолюбителей: нужно ли прогревать автомобиль зимой? Однозначный ответ специалиста по ремонту топливной аппаратуры — да. Для бензиновых автомобилей оптимальное время прогрева — до 10 минут, минимальное время — две минуты. Этого времени, в принципе, достаточно для того, чтобы масло приобрело свою текучесть. Если у вас дизельная машина, то прогревать на месте рекомендуется 10−15 минут. «Дизеля» конструктивно греются дольше, чем бензиновые автомобили.