Каждому родителю хочется, чтобы его ребенок вырос успешным и счастливым, поэтому мамы и папы не жалеют сил, времени и средств на образование детей. Но всегда ли хорошее образование служит залогом безоблачного будущего? Есть и другие, не менее важные знания и навыки, которые помогут ребенку преодолеть все трудности на пути к большим свершениям.



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Умение отстаивать свое мнение

Это один из самых важных навыков в современном мире, и его стоит привить ребенку уже в раннем возрасте, ведь вы не всегда будете рядом, чтобы прийти на помощь. Для этого необходимо показать, что мнение ребенка значимо внутри семьи. Малыш должен знать, что вы его слышите и понимаете, в разговоре с ним выражайте поощрение и интерес, чаще используйте одобрительные слова и не отвечайте на детские вопросы саркастично или безапелляционно.

Сосредоточенность

Дети предпочитают сосредоточиваться на том, что им интересно в данный момент, поэтому старайтесь сделать занятия с ними не только полезными, но и увлекательными. Например, обучая малыша письму, попросите его писать буквы не в прописи, а мелом на доске или на асфальте или вылепить их из пластилина. Не забывайте, что поведение родителей — лучший пример: уделите ребенку несколько минут своего внимания полностью, ни на что не отвлекаясь. Сосредоточенность у детей тренируется также через настольные игры, рисование и собирание пазлов. Кроме того, просите ребенка подмечать интересные детали во время прогулок, такие, как вывески, машины определенного цвета или модели, цвета, формы, текстуру вещей.

Самостоятельность

Чем раньше малыш научится делать некоторые вещи самостоятельно, тем увереннее он станет чувствовать себя в будущем и тем проще ему будет справляться со школьными и прочими обязанностями, которых по мере взросления будет становиться все больше. Приучайте ребенка самостоятельно одеваться, завязывать шнурки, убирать на место игрушки, вытирать то, что он разлил. Не ругайте детей за ошибки или неловкость, проявите терпение и не забывайте о похвале. Постепенно они научатся все делать самостоятельно точно так же, как научились ходить и говорить.



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Умение работать в команде

С раннего возраста малышу необходимо объяснять, что в обществе (на игровой площадке, в детском саду, в школе) существуют определенные правила, следуя которым можно построить хорошие отношения с окружающими. Одно из таких правил — умение сотрудничать и работать в команде. Обучая детей командной работе, ни в коем случае нельзя сравнивать их с другими детьми, это лишь вызовет агрессию. Вместо этого следует подчеркнуть значимость каждого ребенка и по завершении командного задания похвалить абсолютно всех.

Владение иностранными языками

Владение как минимум двумя языками не только даст вашему ребенку преимущества в его будущей карьере, но и поможет расширить культурные горизонты. Ведь нет лучшего способа изучить культуру другой страны, чем общение с ее жителями на их языке.

Самоорганизация

Благодаря этому навыку малышу будет проще достигать поставленных целей, что несомненно пригодится ему во взрослой жизни. Основой самоорганизации является распорядок дня, который вы должны составлять совместно с ребенком, постепенно уменьшая свое участие в планировании дня (или недели) по мере того, как ребенок взрослеет и учится самостоятельно распоряжаться своим временем. Также необходимо соблюдать баланс между различными обязанностями детей и их досугом. У ребенка должно быть достаточно времени для игр, хобби и других желаемых занятий, однако время следует регламентировать, например, 3 часа после выполнения домашнего задания.



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Спокойное отношение к неудачам

То, как малыш относится к победам и неудачам, формирует его самооценку и определяет его отношения с другими людьми. Часто можно наблюдать такую картину: дети играют, кто-то из них проигрывает и впадает в истерику, родители срочно уводят его домой. Эта модель поведения негативно сказывается на умении ребенка противостоять жизненным обстоятельствам и мешает развить сильные стороны его личности. Обязательно хвалите детей за успехи, но и проигрыши не игнорируйте: попытайтесь совместно найти их причину — это залог будущих побед. Не запрещайте малышу выплескивать эмоции при условии, что его действия не причинят беспокойства другим людям. И самое главное: дайте ребенку понять, что вы любите его и верите в него, несмотря ни на что.