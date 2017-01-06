Какие бы вы выбрали окна — пластиковые, деревянные или алюминиевые? Если из ПВХ, то какой должен быть профиль, стеклопакет? Если деревянные, то из сосны, дуба или лиственницы? По алюминиевым тоже есть список вопросов. Понятно, что вкусы и запросы у всех разные, но определяющим фактором для большинства будет все же стоимость. Забегая вперед, можем сказать, что окна одинакового размера могут по цене отличаться в несколько раз.

В этой части цикла статей « Проект под ключ » мы посчитали, сколько будут стоить окна и двери для проекта Z131. В «тендере» участвовали оконные системы из ПВХ, алюминия и дерева.

По новым строительным нормативам оконные проемы должны быть заполнены светопрозрачными конструкциями с коэффициентом сопротивления теплопередачи не ниже единицы. Поэтому в нашей смете участвовали оконные системы, обеспечивающие эти требования.





Окна ПВХ

— Окна пропускают значительно больше тепла, чем все остальные составляющие помещения, поэтому, чем они «теплее», тем меньше будут расходы на отопление, — говорит Сергей Демьяненок, директор компании «Уютный Евродом». — Удорожание строительства за счет окон с коэффициентом сопротивления теплопередачи не ниже единицы (1 м2·°С/Вт), конечно, будет, но не намного. Тем более что такие окна становятся нормой. Показатель в 0,6 м2·°С/Вт говорит о том, что окно холодное.

При выборе профиля для металлопластикового окна первостепенное значение имеет монтажная глубина конструкции, то есть ширина профиля. Чем шире рама, тем более толстый и теплый стеклопакет можно в него установить — в старый трехкамерный профиль на 58 мм не получится установить стеклопакет шириной 40 мм. Для этого нужен пятикамерный профиль от 70 мм.

Некоторые производители предлагают и более широкие ПВХ-профили с 6-камерной системой и монтажной шириной 82 мм. Увеличенная монтажная ширина профиля позволяет использовать стеклопакет толщиной до 52 мм.

Толщина стенки профиля должна быть не меньше 3 мм (класс А). Более тонкие стенки профиля негативно скажутся на надежности окна. В конструкции ПВХ-профиля должен быть установлен металлический усилитель с толщиной не ниже нормативной — 1,5 мм. Правда, проверить это, не разрушая конструкцию готового окна, практически невозможно.

Согласно нашему проекту Z131, в доме должны быть установлены окна следующих размеров: Ок-1 900×900 мм — 1 шт., Ок-2 2100×1450мм — 5 шт., Ок-005 2900×2300 мм — 5 шт. В доме будет два входа — для них посчитали двери из ПВХ (со стеклопакетом) — 900×2050 мм и 950×2300 мм. В смете отражены два варианта — «стандарт» и «эконом».





«Стандарт»: пятикамерный профиль Salamander Bruegmann AD (производят в Беларуси, Польше, Германии), монтажная глубина 73 мм (толщина стенки профиля 3,2 мм, армирование — 1,5 мм); двухкамерный стеклопакет 40 мм (4И/14AR/4/14AR/4И, с заполнением камер аргоном, с двумя энергосберегающими стеклами), фурнитура Siegenia; двери ПВХ с остеклением (профиль 73 мм, стеклопакет 40 мм). Панорамное окно (Ок-005) оснащено раздвижной фурнитурой Siegenia PSK portal 160 Plus. В работу PSK-portal заложен принцип сдвига рабочей створки в сторону глухой части окна.

«Эконом»: пятикамерный профиль Artec 70 EF (Россия); монтажная глубина 70 мм (толщина стенки профиля 2,5 мм, армирование — 1,5 мм), двухкамерный стеклопакет 40 мм (с заполнением камер аргоном, с двумя энергосберегающими стеклами), фурнитура Siegenia; двери ПВХ с остеклением (профиль 60 мм, стеклопакет 32 мм). Окно Ок-005 в этом варианте разделено на три части, две из которых — глухие. Одна створка оснащена дверной фурнитурой SIEGENIA TS (поворотно-откидной).





Двери из ПВХ — не самый популярный вариант, конечно. Однако стоят они недорого и имеют хорошие эксплуатационные характеристики. Если дом будет ставиться на охранную сигнализацию, то и главный их недостаток — слабую защиту от взлома — можно не принимать во внимание.

Алюминий для окон





Один из главных недостатков алюминиевого профиля — высокая теплопроводность. Однако производители решили эту проблему путем соединения внутренних и наружных сторон профилей специальным изоляционным слоем, так называемым терморазрывом. В результате этого алюминиевая рама не пропускает холод снаружи и удерживает тепло внутри. Этот вид изоляции оказывает еще один положительный эффект: он обеспечивает высокую звукоизоляцию. Благодаря алюминию оконные системы могут быть изготовлены с большими размерами, чем их аналоги из дерева и пластика, так как у алюминия ничтожно малое линейное расширение.

В смете отражена стоимость окон с использовании системы ALT W62 («Алютех», Беларусь) со стеклопакетом 38 мм и алюминиевых теплых дверей (с терморазрывом). Для большого окна посчитана подъемно-раздвижная конструкция SL 160.





Деревянные окна





— Для изготовления деревянных окон используется трехслойный клееный брус, — говорит Татьяна Горбачева, начальник отдела продаж компании «Евроокна». — Монтажная толщина профиля может быть 78 и 88 мм. Это позволяет устанавливать теплые стеклопакеты шириной 36, 40 и 50 мм. Для производства деревянных окон чаще всего используются древесина сосны, дуба, лиственницы. В зависимости от выбранного материала цены значительно различаются.

Самый доступный по цене вариант — окна из сосны. И сама эта древесина достаточно прочна, при должном уходе — долговечна.

На дубовые деревянные окна цены традиционно выше. Дуб — ценная порода, с красивой текстурой и выделяющимся рисунком волокон. Древесина твердая, тяжелая и прочная, стойкая к загниванию и устойчивая к факторам внешней среды.

Поверхности окон из лиственницы имеют отличный внешний вид благодаря естественному цвету древесины, ярким и ровным годичным слоям. Долговечность и прочность окон из лиственницы почти на 30% выше, чем у сосновых. Лиственница незначительно уступает по твердости дубовым окнам, но по прочностным характеристикам превосходит их. При этом изделия из лиственницы стоят на 40−50% дешевле, чем из дуба.

В данной смете отражена стоимость профиля 78 мм со стеклопакетом 40 мм (4И*14ArG4*14ArG4И), фурнитура — Siegenia Aubi (Германия). Цвет — любой из палитры RAL краски Sikkens и Tecknos. Для большого окна применили параллельно-сдвижную систему PSK (G-U, Германия). Она позволяет створке откидываться в наклонное положение и отодвигаться в сторону.









Ворота гаражные секционные («Алютех») для нашего дома будут стоить не меньше 565 евро (с монтажом, но без автоматики):





Сколько стоит монтаж?

Многие оконные компании предлагают «монтаж окна бесплатно». Бесплатно — это, конечно, хорошо, однако обязательно поинтересуйтесь у продавца, как будет осуществляться монтаж — по ТКП или «как обычно». То есть установить окно «как обычно» — только запенить монтажной пеной щель между стеной и оконной рамой, — и даром не надо. В наших сметах указаны цены на монтаж именно по ТКП: от 270 долларов за установку окон и дверей из ПВХ и до 450−550 евро за деревянные и алюминиевые.

Любое, даже самое дорогое окно, при неправильной установке не будет соответствовать заявленным характеристикам. Качественный монтаж предполагает соблюдение определенных правил, которые обеспечивают необходимую долговечность монтажного шва, его правильную работу и его устойчивость ко всем негативным воздействиям.

Технология качественного монтажа описана в ТКП (Технический кодекс устоявшейся практики), утвержденный приказом Министерства архитектуры и строительства в 2010 году.

Монтажная пена, она же и утеплитель, быстро разрушается от ультрафиолета (солнечных лучей), напитывает влагу (при увлажнении или намокании теряет свои теплоизоляционные свойства). Поэтому с уличной стороны коробки оконного блока приклеивается предварительно сжатая уплотнительная лента (ПСУЛ) либо гидроизоляционная лента (наружная лента (НЛ)) при отсутствии «четверти». Она защищает монтажную пену от всех воздействий со стороны улицы, при этом образующаяся в монтажном слое влага выходит наружу, и утеплитель остается сухим. Монтажная пена нигде не должна просматриваться.

Со стороны улицы, в нижней части оконного блока, приклеивается гидроизоляционная диффузионная лента. Эта лента защищает нижний монтажный шов от проникновения в него воды. Впоследствии диффузионная лента укрывается отливом и не видна.

Для защиты монтажного шва от проникновения в него теплого, влажного воздуха изнутри помещения на внутреннюю часть рамы клеится пароизоляционная лента (внутренняя лента (ВЛ)). Монтажная пена не должна нигде выступать из-под ленты.

Примыкания торцевых сторон отлива к поверхностям оконного проема должны быть обработаны герметиком для предотвращения протечек воды под отлив. Примыкание штукатурного откоса к коробке оконного блока должно обрабатываться герметиком.

Более подробно изучить ТКП («Заполнение оконных и дверных проемов») можно здесь .