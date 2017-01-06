У православных христиан Рождество считается вторым по значимости религиозным праздником после Пасхи, празднования будут длиться 11 дней.

Об истории и традициях православного Рождества ведущим радио Sputnik Беларусь Александру Кривошееву и Вячеславу Шарапову рассказал настоятель православного прихода в честь Святого Николая Японского отец Павел Сердюк.

"Говоря о "Чуде Рождества", мы имеем ввиду чудо непорочного зачатия, в котором нет семени —той необходимой составляющей обычного зачатия жизни. В своем зачатии Мессия изъят из той генетической цепочки, которая, условно говоря, несет в себе ген смерти. Он во всем подобен нам, кроме подчиненности закону смертности", — пояснил историю празднования отец Павел Сердюк.

По словам собеседника Sputnik, в настоящее время празднование Рождества из некогда локального иудейского приобрело вселенский масштаб, в богослужениях церкви Рождество является точкой отсчета для всего календаря.

Отец Павел Сердюк также обратился к канонам и традициям празднования Рождества.

"Канон это не то, что лишает человека свободы. Это то, что позволяет ему вернуться к истокам. Для христианина совершенно очевидно, что торжествовать о рождении Мессии нужно начинать с молитвы в храме, а не с разговения", — отметил отец Павел Сердюк.

Одно из чудес Рождества священнослужитель видит в возможности примирения враждующих — в супружеских, родственных и партнерских отношениях.

" Когда к нам приходит некоторое осознание присутствия Бога в мире, это помогает сделать некие внутренние нравственные усилия над собой и не зацикливаться на собственном эгоизме", — резюмировал отец Павел Сердюк.

Полную версию беседы с настоятелем православного прихода в честь Святого Николая Японского отцом Павлом Сердюком об истории и традициях празднования Рождества слушайте на радио Sputnik Беларусь.