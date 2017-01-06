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Фестиваль ледовых скульптур в Харбине открылся фейерверком

07.01.2017 10:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В первый день международный фестиваль посетили тысячи людей. Многие отмечали, что скульптуры сделаны так качественно, что сложно представить, что они сделаны руками людей.

Фестиваль ежегодно принимает более миллиона посетителей, в нем принимают участие сотни скульпторов со всего мира. Мероприятие считается одним из крупнейших в мире наряду с фестивалем снега в Саппоро и зимним карнавалом в Квебеке.

Фестиваль будет проходить в течение 70 дней.

 
 
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Красочным фейерверком открылся один из крупнейших в мире фестивалей скульптур из снега и льда в китайском Харбине. Смотрите на видео кадры с церемонии открытия.

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