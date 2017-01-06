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Здание 19-го века в Гомеле, оцененное в 263 тысячи рублей, попытаются продать второй раз
Здание 19-го века в историческом центре Гомеля, которое стоит возле Гомельского дворцово-паркового ансамбля, драматического театра и мемориала «Вечный огонь», повторно выставили на торги.
Во время
Теперь объект попробуют продать еще раз. Цена осталась прежней — 263 818 рублей. По условиям торгов покупатель сможет использовать лот как административное здание, то есть открыть там офисы. Площадь здания — 490,6 квадратного метра. При этом победителю электронных торгов также предоставляется в аренду земельный участок площадью 408 квадратных метров.
Торги состоятся 31 января на электронной торговой площадке «
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По условиям аукциона здание можно использовать только под офисы.
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