Здание 19-го века в историческом центре Гомеля, которое стоит возле Гомельского дворцово-паркового ансамбля, драматического театра и мемориала «Вечный огонь», повторно выставили на торги.





Во время прошлого аукциона на здание, в котором когда-то были магазины и съемное жилье, а с 1991 года размещается Гомельский отдел ЧПУП «Белкооппроект» Белкоопсоюза, на лот претендовало 4 покупателя. Но в последний момент они передумали участвовать и торги не состоялись.

Теперь объект попробуют продать еще раз. Цена осталась прежней — 263 818 рублей. По условиям торгов покупатель сможет использовать лот как административное здание, то есть открыть там офисы. Площадь здания — 490,6 квадратного метра. При этом победителю электронных торгов также предоставляется в аренду земельный участок площадью 408 квадратных метров.

Торги состоятся 31 января на электронной торговой площадке « БУТБ-Имущество ».