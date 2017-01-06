Белорусская трехкратная олимпийская чемпионка заняла в пятницу 37-е место, набрав первые четыре очка в общий зачет КМ, чем обнадежила оптимистов и озаботила тех своих поклонников, кто не обладает столь светлым взглядом на реальность.



© Sputnik / Виктор Толочко Лукашенко поздравил Домрачеву с возвращением в большой спорт

Как много было сказано!

Ожидание премьеры от Домрачевой в последние дни стало томительным и только подстегивалось теми, кто имел основание своими комментариями предвосхищать возвращение Дарьи. Например, старший тренер белорусской сборной Федор Свобода, тяжело вздохнув от бремени публичности, повторил на бис, свой стандартный спич: "Даша в хорошем тонусе, Но никаких загадываний и ожидания чудес, пусть даже в рождественский сочельник. Не торопите ни ее, ни нас. Домрачева будет идти шаг за шагом к своим оптимумам".

Вторил белорусскому наставнику и супруг Дарьи — Оле Эйнар Бьорндален, который, к слову, наблюдал за гонкой жены вместе с тещей и дочкой в гостиничном номере: "Дарья тренировалась только два месяца, после большого перерыва и почти без силовой подготовки. Думаю, она побежит достаточно быстро, но решающей будет стрельба".

Не надо громких слов!

Так это Свобода и Бьорндален! Чай не чужие Дарье люди. Но свои комментарии давали все, кому не лень, и кто, хотя бы краем глаза видел, как тренировалась белоруска в норвежском Шушене. Поэтому, неудивительно, что ДД накануне своего возвращения решила расставить точки над "i", откликнувшись на просьбу об интервью телевизионщиков с сайта Международного союза биатлонистов, которые в минуты камерных съемок очень много внимания уделили роскошному обручальному кольцу с бриллиантом.

Но о кольце вопроса не последовало. Зато Дарья честно призналась, что сильно соскучилась по "биатлонной семье" и соревновательной атмосфере. В отличие от многих звезд, считающих спорт только работой и забывающих о ней дома, она пристально следила за всеми стартами, и составила свое мнение о существующем ныне раскладе сил.

Разумеется, рождение Ксении открыли чемпионке "жизнь в жизни", но она по-прежнему мотивированный атлет. Конечно, теперь у Дарьи много материнских обязанностей, но благодаря помощи мамы Ларисы и няни, она может спокойно отдавать время биатлону.

И, наконец, важные нюансы. Домрачевой предлагали назначить премьеру на гонки Рупольдинга, но она настояла на Оберхофе, хотя здесь с ней случались всякие конфузы. То стреляла по чужой мишени, то работала "стойку", тогда, как остальные делали правильную "лежку". Тем не менее, ждать Рупольдинга белорусская прима не захотела. Но максимализм свойственный Дарьи никогда не лишал ее здравости: "Я хочу поскорее понять, в каком нахожусь состоянии, увидеть, на что способна после сделанной работы".

Что ж, это сбылось! И поняла, и увидела. Как и все мы — болельщики Дарьи. Причем, вполне уместно цитировать графа Калиостро из знаменитого фильма "Формула любви": "Не надо громких слов, они сотрясают воздух, но не собеседника". Домрачева, безусловно, это понимает лучше всех.

Гонка с осторожностью в тандеме

Первая гонка в исполнении Дарьи получилась традиционной для Оберхофа, то есть, парадоксальной. Муж опасался за стрельбу супруги, но с ней она справилась вполне достойно: с теми же двумя промахами извечная оппонентка Дарьи — финка Мякяряйнен, заняла второе место. Однако, на два огневых рубежа белоруска потратила очень много времени. Что же касается лыжного хода, то многие, ожидали большей прыти от Дарьи, хотя при этом она оказалась самой быстрой в белорусском квартете, да и вообще 15-й ход после столь продолжительного перерыва — это вполне себе достижение.



© AFP/ ROBERT MICHAEL Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева

Но, конечно, пока Домрачева только вначале пути, в чем не постеснялась признаться, заодно оговорив тему осторожности, как на огневых рубежах, так и на трассе. Как резюме: "Теперь надо от гонки к гонки улучшать качество своего биатлона".

Пожалуй, ничего больше по первой пробе пера Дарьи и не сказать. Как маяк для любой молодой мамы, стремительно вернувшейся в большой спорт — француженка Абер. Так вот Мари, начавшая вновь соревноваться ровно два года назад с начала января-2015, покорила пьедестал… только в феврале. В том месяце, когда нынче и состоится чемпионат мира в Хохфильцене.

Пауза Скардино

Лучшей из белорусок в спринте стала Кривко, причем Ирина может занести рождественский сочельник в актив. В том числе, как заявку на участие в воскресном масс-старте. Впрочем, во-первых, это не очевидно, а, во-вторых, ради воскресной практики Кривко надо вытеснить из числа избранных Скардино. Надежда же пропустила спринт, а, значит, и преследование. Официальная версия — не лучшее, простудное самочувствие. Как сообщил главный тренер белорусской сборной Юрий Альберс, ничего серьезного, но врачи были против ее пятничных соревновательных экзерсисов. Однако, если Скардино удержится в списке 25 сильнейших общего зачета КМ, то в воскресенье ее старт вполне реален. Другое дело… надо ли?!

Вспомним, что в своем лучшем сезоне-2013/2014 Надежда пропустила…анологичную программу гонок в Оберхофе! После чего стала закрывать все мишени и показывать быстрейшие в карьере скорости на трассах. Как следствие, второе призовое место в преследовании Антхольца, а затем и "бронза" на Играх в Сочи. Так, что пусть себе пропускает. Немки Дальмайер и Пройсс тоже с этим согласятся.