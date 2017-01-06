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Минчане что, в метро живут? Что белорусы покупают с приходом холодов
07.01.2017 11:09 — Разное | Sputnik Беларусь
На пробежку от офиса к торговым центрам на поиски шерстяных шарфов и теплых сапог, замотавшись в шарф из полиэстера, отправилась корреспондент Sputnik Елена Васильева.
"Мне кажется, минчане живут в метро. Холодно — а они одеты для ноября", — поделился с корреспондентом Sputnik гость столицы из Бреста и продолжил путь по заснеженному Минску. Оказалось, что к тому моменту, как найдешь в столице шерстяной свитер или рукавицы, впору будет искать моржовый жир — от обморожений.
Шубу не купишь
Сетевые магазины масс-маркета продолжали жить своей жизнью: манекены с легкостью распахивали пуховики, под которыми обнаруживались аккуратные свитерки со снежинками и милые рубашечки.
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© Sputnik / Елена Васильева
Сетевой магазин масс-маркета в Минске
"Просят и шерсть, но у нас в коллекциях натуральных тканей немного. В последнее время люди отходят от этого, к тому же шерсть всегда стоит дороже", — пояснила продавец одного из магазинов и предложила осмотреть витрину с шапками и варежками. Все как одна выглядели красиво и по-зимнему, но особенного спасения от холода не обещали.
© Sputnik / Елена Васильева
Акриловые свитера не особо согревают в мороз
Магазин с обувью предложил корреспонденту Sputnik рассмотреть вариант "еврозимы".
© Sputnik / Елена Васильева
Польская обувь
"Отличные сапоги, до голени — двойная шерсть, а моделей, который бы подошли под нынешнюю погоду, у нас нет. Обувь наша польская, а там, сами знаете, сильных морозов не бывает, только еврозима", — развели руками в обувном магазине.
© Sputnik / Елена Васильева
Шапки и перчатки в торговом центре
Продавец теплых колготок ожидала, что снегом буквально наметет посетителей к ней в магазин, и прогадала.
"Не могу смотреть, как девочки ходят в тонких колготках. Сейчас большинство в брюках, но ведь еще недавно бегали в сорокаденовых чулках! Во-первых, это неуместно, во-вторых, больно смотреть на эти посиневшие от холода ножки. Видимо, благосостояние людей не растет", — вздохнула продавец.
© Sputnik / Елена Васильева
В павильоне шуб ажиотажа нет
Не было ажиотажа и в павильоне шуб, причину отсутствия внимания к самому подходящему погоде элементу гардероба корреспондент Sputnik выяснила тут же.
"В предыдущие два года продажи были чуть лучше. А сейчас немного упали. Действительно, хорошая шуба стоит от 3,5 тысяч долларов, что удивляться, что люди шубы не покупают, переходят на пуховики. У нас самая ходовая модель стоит порядка 2,2 тыс. рублей — у нее рукава как у пуховика, они отстегиваются, можно носить как жилетку", — демонстрирует продавец товар.
© Sputnik / Елена Васильева
Самая ходовая модель стоит порядка 2,2 тыс. рублей – у нее рукава как у пуховика
"Купляйце беларускае" — самое время
Чем ниже опускаются цифры на термометре, тем актуальнее старый слоган. Самые теплые и, к слову, вполне стильные свитера удалось обнаружить в ТД "На Немиге". Продавцы охотно рассказывали о самых ходовых моделях свитеров с разным содержанием шерсти, большинство из которых произвела белорусская фабрика "Полесье".
© Sputnik / Елена Васильева
Вполне стильные свитера удалось обнаружить в ТД "На Немиге"
"Производство прошло модернизацию, оборудование там импортное, модели разрабатываются худсоветом, который ездит на международные семинары и выставки. Белорусский трикотаж всегда в почете, и перед праздниками наши свитера охотно покупали иностранцы, чаще — россияне, в подарок. У белорусов после праздников денег, видимо, немного осталось, так что не приходят за свитерами. Но в следующую среду вновь пройдет день скидок — ждем покупателей", — рассказали сотрудники торгового дома и продемонстрировали самые ходовые модели, среди которых "нетленка" — свитер с оленями.
© Sputnik / Елена Васильева
Свитер с оленями в ТД "На Немиге"
Так что, во время холодов вы знаете теперь, что делать: или тысячу евро на шубу, или "купляце беларускае".
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Привыкшие к еврозиме белорусы утеплились уютными акриловыми свитерами, которые с приходом морозов потеряли главную функцию - согревать.
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