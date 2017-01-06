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"Температура глубокой заморозки". Соцсети шутят об аномальных холодах

07.01.2017 10:15 — Разное | Tut.by  
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В Беларусь пришли морозы: в выходные будет держаться температура ниже -20°С. Резкое похолодание стало одной из самых обсуждаемых тем в социальных сетях. 42.TUT.BY выбрал наиболее остроумные реакции белорусских пользователей.

Некоторые отметили, что выходные лучше провести дома.

Одеваться сейчас нужно теплее, чем обычно. Намного теплее.

Общественный транспорт в Минске стал ходить с задержками.

Некоторым погода напомнила антураж из фильмов о похолодании, другим — работу персонажа Mortal Kombat, а третьим — морозилку.

Хотя кое-кто нашел в этой ситуации плюсы.

Кстати, арктические холода затронули и российские города, породив множество шуток и острот.


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Теги: Минск
 
 
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Резкое похолодание стало одной из самых обсуждаемых тем в социальных сетях.

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