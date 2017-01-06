Победительница Кубка мира-2015/16 Габриэла Коукалова, выигравшая накануне спринт в Оберхофе , рассказала, почему не верит никому из российских биатлонистов, и призвала как следует их наказать.



Фото: www.biathlonworld.com

— Вы принимали участие в собрании спортсменов в Оберхофе по поводу допинга?

— Я лично не принимала в нем участие, но полностью поддержала эту инициативу. Мы выбрали нашим представителем Михала Шлезингра, а также проводили много встреч внутри нашей команды и советовались с нашим президентом Иржи Гамзой. Мы рассказывали ему все, что происходит и какого мы об этом мнения. Он большой молодец и говорит правильные вещи.

— Вас не устроили решения, принятые IBU. А какие решения вас бы устроили? Чего вы добиваетесь?

— Мне бы хотелось сказать, что когда люди и команды не уважают международные антидопинговые правила, они не должны с нами соревноваться.

— Люди или команды?

— Мне сложно объяснить это на английском, но речь должна идти и о команде, в которой слишком много спортсменов попадались на допинге.

— А если в нынешнем составе команды все спортсмены чистые? Вы же не знаете, о ком конкретно идет речь и какие доказательства их вины есть у IBU. Так как вы можете требовать наказания, если судом еще не доказана ничья вина?

— У меня не много информации об этом, но я думаю, что финансовых наказаний для этой команды недостаточно. Может быть, компромиссным вариантом было бы отобрать по одному-два места в Кубке мира в наказание за массовое употребление допинга. Это было бы справедливо.

— А вам не кажется, что все-таки сначала нужно рассмотреть доказательства вины? IBU ведь недавно признал, что их в отношении 29 из 31 спортсменов нет. Так за что наказывать команду?

— Мы проведем свое командное собрание по этому вопросу. После этого я смогу сделать какие-то более конкретные заявления. Сейчас, извините, я очень устала, чтобы отвечать на такие сложные вопросы. Мне сложно выразить словами, что я чувствую по этому поводу.

— А вы не пробовали ознакомиться с позицией российской стороны? Например, слышали, что сказал на собрании лидер российской сборной Антон Шипулин?

— Нет, я не знаю ничего о его позиции.

— Но вы верите, что он чистый спортсмен?

— В этой команде я не верю уже никому, извините.