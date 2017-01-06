Трагедия произошла поздно вечером 5 января 2017 года: 29-летняя паломница, уроженка Казахстана, нанесла многочисленные ножевые ранения игуменье монастыря матушке Василиссе, когда та пришла на кухню и попросила приготовить ужин.

Следователи устанавливают мотивы задержанной по подозрению в убийстве, а монахини и жившие при монастыре люди предполагают, что причиной стало психическое рамстройство женщины, оказавшейся в сложной жизненной ситуации.

Утром 6 января в монастыре была отслужена заупокойная лития по новопреставленной игумении Василиссе, которую возглавил епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин в сослужении духовенства благочиния, на которой молились сестры обители, а также представители областной и районной администрации — заместитель председателя Минского облисполкома Сиренко Виктор Иванович и председатель районного исполнительного комитета Миранович Владимир Владимирович.

Было принято решение похоронить настоятельницу на территории монастыря. Готовится к погребению начали уже в пятницу: несмотря на сильные морозы была подготовлена могила, а с вечера в нижнем пределе преподобного Серафима Саровского у гроба почившей игумении Василиссы сестрами обители совершается чтение неусыпаемой Псалтири.

Панихида назначена на 9 утра 8 января, чин отпевание и погребения пройдет в 14:00.

Смотрите на видео Sputnik как Свято-Ксениевский монастырь готовится к прощанию с матушкой Василиссой.