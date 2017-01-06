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Осиротевшая обитель: где похоронят убитую настоятельницу Василиссу
07.01.2017 11:54 — Разное | Sputnik Беларусь
Трагедия произошла поздно вечером 5 января 2017 года: 29-летняя паломница, уроженка Казахстана, нанесла многочисленные ножевые ранения игуменье монастыря матушке Василиссе, когда та пришла на кухню и попросила приготовить ужин.
Следователи устанавливают мотивы задержанной по подозрению в убийстве, а монахини и жившие при монастыре люди предполагают, что причиной стало психическое рамстройство женщины, оказавшейся в сложной жизненной ситуации.
Утром 6 января в монастыре была отслужена заупокойная лития по новопреставленной игумении Василиссе, которую возглавил епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин в сослужении духовенства благочиния, на которой молились сестры обители, а также представители областной и районной администрации — заместитель председателя Минского облисполкома Сиренко Виктор Иванович и председатель районного исполнительного комитета Миранович Владимир Владимирович.
Было принято решение похоронить настоятельницу на территории монастыря. Готовится к погребению начали уже в пятницу: несмотря на сильные морозы была подготовлена могила, а с вечера в нижнем пределе преподобного Серафима Саровского у гроба почившей игумении Василиссы сестрами обители совершается чтение неусыпаемой Псалтири.
Панихида назначена на 9 утра 8 января, чин отпевание и погребения пройдет в 14:00.
Смотрите на видео Sputnik как Свято-Ксениевский монастырь готовится к прощанию с матушкой Василиссой.
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Съемочная группа Spuntik побывала в деревне Барань Борисовского района и Свято-Ксеньевском монастыре, где накануне была убита игуменья матушка Василисса (Медведь).
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