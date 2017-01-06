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Речь идет о стычке фанатов двух столичных клубов — «Партизана» и «Торпедо» — в июне 2014 года.

Дело минских антифашистов передано в суд. Их обвиняют в хулиганстве за потасовку с ультраправыми футбольными фанатами. Одного из обвиняемых также будут судить за руководство незарегистрированной организацией, пишут Naviny.by .

Дело уже передано в суд Первомайского района Минска, но дата первого заседания пока неизвестна.

В 2014 году в Минске между фанатами клуба «Партизан», которые известны своими антифашистскими взглядами, и фанатами клуба «Торпедо», которые придерживаются ультраправых взглядов, произошла потасовка.

Как сообщала пресс-служба Министерства внутренних дел, днем 29 июня недалеко от торгового центра Maximus фанаты «Партизана» на нескольких машинах блокировали движение троллейбуса № 3, в котором находились фанаты «Торпедо».

«Разбив в троллейбусе стекла и повредив корпус, хулиганы распылили слезоточивый газ, после чего скрылись», — сообщала милиция.

«В отношении более 10 футбольных фанатов возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.339 УК Беларуси «Хулиганство». Все подозреваемые водворены в ИВС, с ними проводятся необходимые следственные действия. Помимо возмещения материального ущерба троллейбусному парку, фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет», — говорилось в сообщении МВД.

Впоследствии все задержанные были освобождены. Выяснилось, что они не были причастны к инциденту.

Осенью 2015 года розыском хулиганов занялось Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК). Весной 2016 года в квартирах минских антифашистов прошли обыски.

Правоохранительные органы задержали двух молодых человек — Вадима Бойко и Илью Воловика. Им предъявили обвинения в особо злостном хулиганстве (ч. 3 ст. 339 УК). Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Позже силовики задержали еще двух человек — Дмитрия Цехановича и Филиппа Иванова. Им также предъявили обвинение по 339-й статье Уголовного кодекса. Молодых людей отпустили под подписку о невыезде.

Как сообщила Naviny.by помощник председателя Минского городского суда Анастасия Шильвян, всего по делу проходят шесть человек. Четверо из них находятся под стражей.

Помимо хулиганства, по информации Naviny.by, одному из задержанных также предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 193 УК. Она предполагает «организацию либо руководство политической партией, иным общественным объединением, религиозной организацией, не прошедшими в установленном порядке государственную регистрацию, деятельность которых сопряжена с насилием над гражданами, или с причинением им телесных повреждений, или с иными посягательствами на права, свободы и законные интересы граждан».

Санкция по данной статье предусматривает арест на срок до шести месяцев или лишение свободы на срок до трех лет.

Единомышленники антифашистов считают дело политически мотивированным.

«Обвиняемые по «делу антифашистов», по мнению ГУБОПиК, являются авторитетами различных групп антифашистского движения Минска и представляют угрозу действующей власти. Ставя перед собой задачу ликвидировать все неподконтрольные силовым структурам молодежные объединения в Беларуси, ГУБОПиК таким образом пытается достичь своей цели», — пишут они в социальных сетях.

Антифашисты полагают, что их соратников оговорили люди, которые отбывают срок либо обвиняются в распространении наркотиков.

Они требуют немедленно пересмотреть принятые в отношении задержанных процессуальные меры, направленные на их изоляцию, и освободить их из-под стражи.

«А также провести надлежащее расследование фактов жестокого и бесчеловечного обращения в отношении арестованных и привлечь виновных к установленной законом ответственности», — говорится в заявлении антифашистов.