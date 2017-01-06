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Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России

07.01.2017 12:01 — Разное | Tut.by  
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Аппарат директора национальной разведки США опубликовал официальный доклад, в котором утверждается, что российские власти пытались подорвать доверие общественности к демократическому процессу в США и опорочить экс-кандидата в президенты страны Хиллари Клинтон в преддверии выборов в том числе в отместку за устроенный допинговый скандал.

По данным американской разведки, президент РФ Владимир Путин считал, что за отстранением сотен российских спортсменов, пропустивших Игры-2016, стояли американцы, и дал указ провести «кампанию влияния». В докладе также утверждается, что атака хакеров на базы ВАДА является частью плана и ГРУ стремилось дискредитировать американских атлетов.

В октябре 2016 года официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что за атаками в отношении избирательных систем страны стоят российские хакеры. В том же месяце хакерская группа Fancy Bears объявила, что более 200 спортсменов США имеют разрешение на прием запрещенных препаратов. Согласно опубликованным материалам, многие титулованные атлеты принимали запрещенные вещества в терапевтических целях.

 
 
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