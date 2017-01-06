В 2011 году в Минске появилось первое и до сих пор единственное городское отделение по стрельбе из лука. SPORT.TUT.BY рассказывает о том, зачем сюда идут ребята, чему их учат и о чем мечтают юные лучники.





Тренер секции по стрельбе из лука при СДЮШОР по современному пятиборью Кристина Смирнова говорит, что чаще всего дети приходят к ней после летних Олимпийских игр, когда в телеэфир попадают соревнования лучников, а также после появления в прокате фильмов, где главные герои стреляют из лука. Например, в серии киновселенной Marvel это Соколиный глаз, в трилогии «Голодные игры» — Китнисс Эвердин, а в «Аватаре» — Джейк Салли и Нейтири.

Как опытный лучник и в прошлом спортсмен национальной команды Смирнова, конечно, замечает ляпы в подобных картинах.

— Левая рука в вывернутом положении натягивает лук, а это неправильно, — комментирует Кристина кадр ниже из фильма «Аватар». — Ладонь должна быть обращена внутрь из-за расположения стрелы относительно лука. Или наоборот — при вывернутой левой руке нужно поменять расположение стрелы.



Кадр из фильма «Аватар»

Впрочем, Смирнова испытывает больше удовлетворения, чем разочарования в связи с появлением стрельбы из лука на большом экране. Например, сейчас у нее проходят обучение две девочки, которые хотят быть похожи на Китнисс из «Голодных игр».

— Она классно смотрится с луком, так что мне тоже захотелось научиться стрелять из него, — говорит 12-летняя Маша Петух. — Около четырех лет назад я попробовала впервые сделать это и поняла, что у меня получается. Затем по настоянию тети, которая занималась этим видом спорта, дошла до спортивной секции.

Кристина Смирнова в стрельбе из лука с десяти лет. Она единственный тренер в профильной секции при СДЮШОР по современному пятиборью. Для сравнения: в областной школе МОК «СДЮШОР» трудятся три тренера.



Фото: Евгений Тинкевич, minsksport.by

Смирнова ведет более двадцати человек, или три группы детей. Это группа начальной подготовки, где занимаются дети от 11 до 14 лет, учебно-тренировочная группа — для детей после двух лет обучения, группа спортивного совершенствования — для мастеров спорта и кандидатов в мастера. В 2016 году три ученика Смирновой в возрасте от 14 до 16 лет стали мастерами, два — кандидатами.

Первое, чему учат в стрельбе из лука, — это изготовка. То есть тому, какую позицию должен занимать лучник, каким образом удерживается тетива, как расположить лицо по отношению к тетиве и прицелу. После этого ребенок отрабатывает выстрелы на фитнес-лентах и получает шанс пускать стрелы. Смирнова утверждает, что стрельба из лука развивает в детях такие качества, как выдержка, самообладание, уверенность в себе.











— Стрелы — расходный материал, стоят они от 3 до 20 евро каждая, — говорит тренер. — Материал стрел выбирается в зависимости от мастерства лучника и размера кошелька родителей. Ведь если ребенок не попал в мишень и разбил стрелу, то родителям ничего не остается, как докупить еще. Что же касается луков, то они принадлежат школе, для которой их закупил Национальный олимпийский комитет. Начинающим я даю самые простые луки с силой натяжения тетивы 3−5 кг. Выбор тут зависит от возраста и длины рук ребят. В процессе можно откорректировать прицел, силу лука. Мастера также уделяют внимание плетению тетивки, центровке лука и многому другому. Подобным должен заниматься оружейник, но в нашей школе это возложено на мои плечи. Равняю стрелы, клею перья, плету тетивы. К счастью, помогают отец и тренер из клуба «Одиссей», начальник нацкоманды и главный тренер.

Помимо стрел свои у учеников Смирновой колчаны, в которых хранятся стрелы, и средства индивидуальной защиты: крага, напальчник, нагрудник у девочек.

Некоторые из подмастерьев Смирновой не могут похвастать остротой зрения. Сами очки не мешают производить точные выстрелы при условии плотной посадки на нос, меж тем качество зрения имеет значение. Недопуском к занятиям считается коррекция в две-три диоптрии.



Маша Петух

Маша Петух и Кристина Смирнова





Стрельба из лука — сложно-координационный вид спорта, в котором важна физическая подготовка исполнителей. От состояния мышц спины, трехглавых и дельтовидных мышц зависит величина натяжения тетивы, с которой может работать спортсмен. Вот почему помимо тренировок на свежем воздухе в летний период, в межсезонье и в зале зимой воспитанники Смирновой ходят в тренажерный зал и бассейн при СДЮШОР по современному пятиборью.

— Привести детей на оздоровление — вот основной мотив родителей, с которыми мы работаем, — говорит Кристина Константиновна. — Никто не против стрельбы из лука, когда это бесплатно, а бассейн и тренажерка прилагаются. Кроме того, к нам часто приходят дети по рекомендации хирургов. Считается, что наш вид спорта помогает исправить последствия левостороннего сколиоза. Если же ребенок с правосторонним сколиозом, то ему надо стрелять левой рукой, однако лука для левшей у меня, к сожалению, нет.



Артем Плахоцкий

14-летний Артем Плахоцкий как раз левша. Так как подходящего ему лука в секции нет, то Артем натягивает тетиву правой рукой. В декабре прошлого года он впервые соревновался с другими ребятами в стрельбе на точность. Плахоцкий выбил 369 очков, что позволило ему занять третье место на стадии квалификации в индивидуальном первенстве на открытом чемпионате Минска.

— Честно говоря, я офигел, — так описывает эмоции юноша. — Не ожидал от себя такого результата на дистанции восемнадцать метров. Мишени находились далеко, и я не слишком хорошо их видел глазом, которым прицеливался. Когда в последний раз проверял зрение, осмотр прошел быстро. Доктор заключил, что у меня единица, хотя по ощущениям это не так. Надеюсь, что мое зрение позволит дальше развиваться в этом виде спорта. Для начала нужно превзойти других ребят из нашей группы, чтобы попасть в четверку лучших и отобраться на командное первенство страны.

В частности, соперниками Плахоцкого являются братья Левковичи. В стрельбу из лука они пришли из пятиборья.

— Все получалось, однако нагрузки оказалась очень большими, — говорит 13-летний Стас Левкович. — Так уставал, что сил на что-либо помимо тренировок, да и на них тоже, не оставалось. Может быть, я недостаточно любил пятиборье… А на стрельбу из лука пришел с удовольствием. Остался под сильным впечатлением от работы с луком и каждый день хочу становиться лучше, чтобы в будущем претендовать на награды.



Стас (крайний слева) и Ян (второй слева) Левковичи

— Соперничество между нами не получается, так как брат быстро вытянулся в росте, и на первый взгляд может сложиться впечатление, что мы ровесники, хотя это не так, — утверждает 15-летний Ян Левкович. — Мы стараемся с пониманием относиться к тому, что каждый из нас в чем-то лучше другого. К примеру, на недавнем первенстве города я выиграл бронзу в дуэлях. В полуфинале проиграл товарищу, который занимается дольше меня. Думаю, нужно тренироваться больше, чтобы в следующий раз обойти его.

Зал для занятий зимой не позволяет лучникам при СДЮШОР по современному пятиборью проводить эффективные тренировки. Максимальное расстояние, с которого здесь производят стрельбу, всего семь метров, хотя надо восемнадцать. Выходит, что меткость детям отработать не удается. Задача сводится к тому, чтобы произвести необходимое количество механических повторений.

Смирнова верит, что однажды условия улучшатся. В скорейшем разрешении проблемы могли бы помочь успехи ее воспитанников. А лучшей ученицей нынче считается Карина Козловская, которая по итогам 2016 года заслужила право на получение стипендии и привлекается к тренировкам с нацкомандой. Козловская — победительница республиканских спартакиад, олимпийских дней молодежи, участница юниорского чемпионата Европы и этапов Кубка Европы. В 2017 году она должна принять участие в молодежном чемпионате мира, который пройдет в Аргентине.



Карина Козловская

Кстати, на лидирующих позициях в мировой стрельбе из лука находятся спортсмены из Южной Кореи. Они завоевали золото во всех дисциплинах на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. В то же время единственный белорус в Рио-2016 Антон Прилепов выбыл из турнира на стадии 1/32 финала. В Лондоне-2012 в стрельбе из лука страну представляла Екатерина Тимофеева, которая завершила выступление на стадии 1/16 финала.

— Даже не знаю, чего нам не хватает, чтобы выступать удачливее на крупных стартах, — говорит Кристина Смирнова. — Возможно, все дело в вопросе, который еще в детстве ставится жестко — либо спорт, либо учеба. Потом к этому добавляется необходимость работать и кормить себя, семью. При таких обстоятельствах действительно не до спорта, хотя для лучников все начиналось со светлой мечты о том, чтобы быть похожими на Робин Гуда или Китнисс Эвердин.