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Рождественская ночь в Пинске

07.01.2017 12:40 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Смотрите в фотоленте Sputnik, как прошла рождественская литургия в Свято-Варваринском кафедральном соборе в Пинске. 

С Рождества начинаются святки, которые продолжаются до праздника Крещения Господня 19 января. Они сопровождаются гуляньями, играми, гаданием, посещением родных и друзей.    

 
 
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Православные всего мира празднуют сегодня Рождество Христово — событие, с которого 2017 лет назад начался отсчет новой эры в истории человечества.

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