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Рождественская ночь в Пинске
07.01.2017 12:40 — Разное | Sputnik Беларусь
Смотрите в фотоленте Sputnik, как прошла рождественская литургия в Свято-Варваринском кафедральном соборе в Пинске.
С Рождества начинаются святки, которые продолжаются до праздника Крещения Господня 19 января. Они сопровождаются гуляньями, играми, гаданием, посещением родных и друзей.
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Православные всего мира празднуют сегодня Рождество Христово — событие, с которого 2017 лет назад начался отсчет новой эры в истории человечества.
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