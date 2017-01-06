МИНСК, 7 янв — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 января зажег рождественскую свечу у Минской иконы Божией Матери в Свято-Духовом кафедральном соборе.



© Sputnik Сергей Гунеев Лукашенко: никому не позволим унижать наш народ и государство

Главу государства встретил Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси, сообщили Sputnik в пресс-службе президента.

В соборе также присутствовали прихожане, представители православных братств и сестричеств, учащиеся воскресной школы.

Белорусский лидер поздравил православных христиан со светлым праздником, который, по его словам, воплощает традиции православия и служит символом надежды и единения людей во имя торжества милосердия, человеколюбия и добра.

.