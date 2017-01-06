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Лукашенко зажег рождественскую свечу в кафедральном соборе
07.01.2017 12:51 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 янв — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 января зажег рождественскую свечу у Минской иконы Божией Матери в Свято-Духовом кафедральном соборе.
© Sputnik Сергей Гунеев
Главу государства встретил Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси, сообщили Sputnik в пресс-службе президента.
В соборе также присутствовали прихожане, представители православных братств и сестричеств, учащиеся воскресной школы.
Белорусский лидер поздравил православных христиан со светлым праздником, который, по его словам, воплощает традиции православия и служит символом надежды и единения людей во имя торжества милосердия, человеколюбия и добра.
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Православные верующие сегодня празднуют великий христианский праздник - Рождество Христово.
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