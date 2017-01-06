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Рождественская кухня белорусов: жур и гусь по-черному
07.01.2017 13:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Эксперт по белорусской национальной кухне Елена Микульчик рассказала ведущим радио Sputnik Беларусь о том, что белорусам следует приготовить на Рождество.
"На столе должно быть обязательно 12 блюд — по числу календарных месяцев или по числу апостолов. В этом главный сакральный смысл рождественского застолья", — уточнила Елена Микульчик.
Шеф-повар напомнила, что традиционное рождественское застолье всегда начинается с кутьи, а заканчивается овсяным киселем. По словам собеседницы Sputnik, овсяный кисель — это эликсир здоровья и красоты, а также хороший природный косметолог.
Шеф-повар не только рассказала об уникальных блюдах зимней белорусской кухни, но и угостила ведущих радио Sputnik традиционной белорусской закуской — яблочным сыром.
Полную версию беседы о традициях и оригинальных рождественских блюдах белорусской кухни слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Вопреки распространенному мнению, белорусская кухня отличается сбалансированным и продуманным разнообразием, и убедиться в этом можно на примере традиционного...
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