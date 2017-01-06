Француз Мартен Фуркад сполна реабилитировался после 8-го места в спринте и уверенно выиграл 7 января гонку преследования на 4-м этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.

В сложных погодных условиях и сильном ветре Мартен Фуркад допустил на огневых рубежах всего лишь 1 промах. Показав результат 36 минут 45,7 секунды, француз опередил ближайшего преследователя на 1 минуту 9,09 секунды и позволил себе финишировать по-пижонски - спиной вперед.

Второе место с 3 промахами занял немец Арнд Пайффер, а бронзу на последних метрах вырвал итальянец Доминик Виндиш (5 промахов; +1.32,4), финишным рывком всего на 0,2 секунды опередив норвежца Эмила-Хегле Свендсена (5 промахов; 1.32,5).

Впечатляющий результат показал украинец Артем Прима, совершивший скачок с 57-го на 9-е место (2 промаха; +1.55,3).

Победитель вчерашнего спринта австриец Юлиан Эберхард с 8 промахами финишировал в преследовании на 19-й позиции.

Белорусский биатлонист Сергей Бочарников, по итогам спринта стартовавший 54-м, сумел подняться на 18 позиций и занял 36-е место (6 промахов; +4.36,8).

Еще один белорус Роман Елетнов, стартовавший 50-м, упал на первом круге и, вероятно, повредил винтовку. Допустив 5 промахов на первом огневом рубеже, он сошел с дистанции.