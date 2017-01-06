Минское «Динамо» проводит сегодня последний матч домашней серии в Континентальной хоккейной лиги.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Соперник минчан — один из лучших клубов лиги — московский ЦСКА. Армейцы уже не первый год являются претендентом на победу в Кубке Гагарина. В сезоне-14/15 команда Дмитрия Квартальнова дошла до полуфинала, а в прошлом уступила в решающей серии.

Сейчас в активе ЦСКА 104 очка и они делят первое место в Западной конференции с питерским СКА.

Отметим, что после завершения игры на арене состоится зубролет. По команде ведущего матчей «Динамо» Максима Югова болельщики смогут бросить мягкие игрушки на лед. К слову, клуб планирует продавать их на матче с большой скидкой. В прошлом году болельщики принесли 1214 игрушек, которые были направлены в детские дома.

SPORT.TUT.BY проведет мультимедийный онлайн матча, который начнется в 17.00.

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