МИНСК, 7 янв — Sputnik. Спрос на зимнее топливо в белорусской столице повышен, что вполне объяснимо погодными условиями, только вот удовлетворить его могут далеко не на каждой АЗС, и понять это трудно.

Как заявили Sputnik Беларусь в службе поддержки клиентов компании "Белоруснефть" на заправках в Минске дизельное топливо автомобильное ДТ-З-К5, класс 2 (СТБ 1658-2015), известное больше как "Арктика", можно приобрести:

№ 3, ул. Серова, 2

№ 8, Партизанский проспект, 156

№ 13, ул. Уборевича, 105

№ 18, ул. Бабушкина,

№ 26, ул. Тимирязева, 66

№ 35, ул. Машиностроителей, 34

№ 40, ул. Машиностроителей, 5

№ 41, ул. Селицкого, 17Б

№ 42, ул. Шаранговича, 65

№ 50, проезд Масюковщина, 17

№ 56 ул. Ваупшасова, 53.

Но собеседница Sputnik предупредила, что топливо на этих заправках может заканчиваться, поэтому его наличие обязательно надо уточнить по контактным телефонам заправок, которые есть на сайте или позвонив в службу клиентского сервиса.

На сайте компании "А-100" стоит информации о наличии топлива "Арктика" на автозаправке № 15 по ул. Промышленная, 2Б (МКАД) по цене 1, 38 руб.

На горячей линии компании "Лукойл Белоруссия" Sputnik заявили, что компания не реализует дизельное топливо "Арктика" в Беларуси.

В офисе компании "Славнефть" мы застали только сотрудников охраны и бухгалтерии, которые, к сожалению, не обладали информацией о наличии или отсутствии данного топлива на своих заправках.

В офисе "Газпромнефть" один контактный телефон призывал набрать добавочный номер кого-нибудь из сотрудников офиса, но к сожалению, не один из добавочных номеров, опубликованных на сайте компании не отвечал.