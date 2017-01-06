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Минские АЗС оказались не готовы к рождественским морозам
07.01.2017 15:41 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 янв — Sputnik. Спрос на зимнее топливо в белорусской столице повышен, что вполне объяснимо погодными условиями, только вот удовлетворить его могут далеко не на каждой АЗС, и понять это трудно.
Как заявили Sputnik Беларусь в службе поддержки клиентов компании "Белоруснефть" на заправках в Минске дизельное топливо автомобильное ДТ-З-К5, класс 2 (СТБ 1658-2015), известное больше как "Арктика", можно приобрести:
Но собеседница Sputnik предупредила, что топливо на этих заправках может заканчиваться, поэтому его наличие обязательно надо уточнить по контактным телефонам заправок, которые есть на сайте или позвонив в службу клиентского сервиса.
© Sputnik/ Михаил Луханин
На сайте компании "А-100" стоит информации о наличии топлива "Арктика" на автозаправке № 15 по ул. Промышленная, 2Б (МКАД) по цене 1, 38 руб.
На горячей линии компании "Лукойл Белоруссия" Sputnik заявили, что компания не реализует дизельное топливо "Арктика" в Беларуси.
В офисе компании "Славнефть" мы застали только сотрудников охраны и бухгалтерии, которые, к сожалению, не обладали информацией о наличии или отсутствии данного топлива на своих заправках.
В офисе "Газпромнефть" один контактный телефон призывал набрать добавочный номер кого-нибудь из сотрудников офиса, но к сожалению, не один из добавочных номеров, опубликованных на сайте компании не отвечал.
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Столичные автолюбители вынуждены были пересесть на общественный транспорт, заправки не справляются с наплывом желающих купить зимнее дизтопливо.
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