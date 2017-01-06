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Посещая сегодня Свято-Духов кафедральный собор Минска, Александр Лукашенко призвал к единству между народами и внутри церкви.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Лукашенко отметил, что «есть какие-то перехлесты в плане того, что надо отделиться, выделиться, еще что-то там».

«Знаете, жизнь все расставит на свои места, — подчеркнул он. — Никогда не надо бежать впереди паровоза. Никогда не надо ставить для решения те вопросы, которых сегодня не существует», пишут Naviny.by .

По его мнению, белорусам абсолютно не мешает сегодня то, что «мы с братскими народами — россиянами, украинцами, другими народами и народностями, которые проживают в наших государствах, в лоне православия находимся вместе».

Таким образом, Лукашенко ответил на час от часу появляющиеся в обществе дискуссии о необходимости отделения Белорусской православной церкви от Московского патриархата.

Кроме этого он напомнил, что высказывал свое мнение по поводу развития церкви 22 сентября во время встречи с Синодом БПЦ, но это «ничего общего не имеет с тем, что мы должны сегодня обязательно порезать все по живому и разъединиться».

Лукашенко уверен, что делать этого не надо: «Надо быть спокойными, надо решать те задачи, которые сегодня есть, и немножко смотреть вперед. Не надо смотреть очень далеко. В противном случае, мы можем допустить ошибки. В наше непростое время это непозволительно. И надо быть очень аккуратными для того, чтобы сориентироваться в этом бурном и неопределенном мире».

Напомним, что также официальный белорусский лидер заявил сегодня в храме, что «мы никому не позволим унижать наш народ и государство. Это лежит в основе. Если кто-то этого не понимает, тогда нам непросто будет с ними не то что строить отношения, но и разговаривать».