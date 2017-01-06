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Еще один футболист БАТЭ перебрался в Грецию

07.01.2017 16:14 — Разное | Tut.by  
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Еще один футболист БАТЭ перебрался в чемпионат Греции, сообщает пресс-служба борисовского клуба.


Виталий Гайдучик. Фото: ФК БАТЭ

Между 13-кратным чемпионом Беларуси и греческим «Астерасом» из Триполиса подписан трансферный контракт, в соответствии с которым защитник «желто-синих» Виталий Гайдучик в течение ближайшего полугодия на правах аренды будет защищать цвета клуба элитного греческого дивизиона.

Это уже второй арендный контракт игроков БАТЭ с представителями греческой суперлиги. Напомним, что в конце прошлого года аналогичное соглашение, но только с «Платаниасом», заключил форвард Николай Сигневич.

Кроме того, в чемпионате Греции выступают некогда не без успеха игравшие за БАТЭ голкипер Андрей Горбунов и полузащитник Дмитрий Бага (оба — в «Атромитосе»).

Гайдучик отыграл в БАТЭ четыре сезона (2013−16) и провел в составе команды 70 официальных матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи (чемпионат страны — 49/1+2, Кубок — 6/1+0, Суперкубок — 1/0+0, Лига чемпионов — 11/0+0, Лига Европы — 3/0+0).

«Астерас» в национальном чемпионате-2016/17 пока идет на 14-й позиции. Ближайший матч эта команда проведет сегодня дома против занимающего 4-е место афинского АЕКа, хорошо известного поклонникам БАТЭ по групповому турниру Лиги Европы-2009/10. А в своем последнем поединке, сыгранном две с половиной недели назад, новая команда Гайдучика в гостях разошлась мира с замыкающим таблицу «Ираклисом» (1:1).

 
 
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Еще один футболист БАТЭ перебрался в чемпионат Греции, сообщает пресс-служба борисовского клуба.

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