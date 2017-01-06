Сегодня в немецком Оберхофе — второй день 4-го этапа Кубка мира по биатлону.

Мужчины уже пробежались и отстрелялись . Мартен Фуркад реабилитировался за четверговое недоразумение в спринте и снова победил, с большим запасом выиграв гонку преследования и даже позволив себе попижонить, финишировав спиной вперед .

Женская гонка преследования начнется в 16.40 по минскому времени. Это второй старт для трехкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой после рождения дочки Ксении.



Фото: Фото: Андрей Аносов / CБР

Вчера белоруска вернулась на большую лыжню впервые с марта 2015 года. В спринте Дарья не феерила и порой даже перестраховывалась . Но будем надеяться, что скоро она войдет во вкус и вернет себе былые скорость и уверенность, а с ними — и места на пьедестале.

В преследовании Дарья Домрачева стартует с 37-й позиции, через 2 минуты 3 секунды после победительницы вчерашнего спринта Габриэлы Коукаловой. А еще раньше выйдет на старт Ирина Кривко, занявшая накануне в спринте 22-е место (+1.33). У Дарьи Юркевич — 51-я стартовая позиция (+2.39). Этим белорусское представительство в сегодняшней гонке преследования ограничивается.

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