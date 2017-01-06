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Дарья Домрачева проведет в Оберхофе свою вторую гонку после возвращения в биатлон. Онлайн TUT!
Сегодня в немецком Оберхофе — второй день 4-го этапа Кубка мира по биатлону.
Мужчины уже
Женская гонка преследования начнется в 16.40 по минскому времени. Это второй старт для трехкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой после рождения дочки Ксении.
Вчера
В преследовании Дарья Домрачева стартует с 37-й позиции, через 2 минуты 3 секунды после победительницы вчерашнего спринта Габриэлы Коукаловой. А еще раньше выйдет на старт Ирина Кривко, занявшая накануне в спринте 22-е место (+1.33). У Дарьи Юркевич — 51-я стартовая позиция (+2.39). Этим белорусское представительство в сегодняшней гонке преследования ограничивается.
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Женская гонка преследования начнется в 16.40 по минскому времени. Это второй старт для трехкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой после рождения дочки...
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