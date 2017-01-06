﻿ Дарья Домрачева проведет в Оберхофе свою вторую гонку после возвращения в биатлон. Онлайн TUT!. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Дарья Домрачева проведет в Оберхофе свою вторую гонку после возвращения в биатлон. Онлайн TUT!

07.01.2017 16:13 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Сегодня в немецком Оберхофе — второй день 4-го этапа Кубка мира по биатлону.

Мужчины уже пробежались и отстрелялись. Мартен Фуркад реабилитировался за четверговое недоразумение в спринте и снова победил, с большим запасом выиграв гонку преследования и даже позволив себе попижонить, финишировав спиной вперед.

Женская гонка преследования начнется в 16.40 по минскому времени. Это второй старт для трехкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой после рождения дочки Ксении.


Фото: Фото: Андрей Аносов / CБР

Вчера белоруска вернулась на большую лыжню впервые с марта 2015 года. В спринте Дарья не феерила и порой даже перестраховывалась. Но будем надеяться, что скоро она войдет во вкус и вернет себе былые скорость и уверенность, а с ними — и места на пьедестале.

В преследовании Дарья Домрачева стартует с 37-й позиции, через 2 минуты 3 секунды после победительницы вчерашнего спринта Габриэлы Коукаловой. А еще раньше выйдет на старт Ирина Кривко, занявшая накануне в спринте 22-е место (+1.33). У Дарьи Юркевич — 51-я стартовая позиция (+2.39). Этим белорусское представительство в сегодняшней гонке преследования ограничивается.

SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн гонки.

Изменить сортировку сообщений трансляции

 
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Женская гонка преследования начнется в 16.40 по минскому времени. Это второй старт для трехкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой после рождения дочки...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко поделился своим мнением об автономии БПЦ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика