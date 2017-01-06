Sputnik первым увидел, как выглядит отреставрированная часть знаменитого органа, и убедился, что Рига по-прежнему чудо как хороша с высоты птичьего полета.

Малый органный фасад и большой начали строить в 1601-м — после восстановления сгоревшей башни. И потом тут еще не раз все переделывали, а инструмент, который мы слышим сейчас, открыли только в 1883-м. Долгие годы он считался самым большим органом не только Европы, но и мира. Всего в органе более 8 000 труб, и длина некоторых превышает 16 метров!