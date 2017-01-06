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Домский собор: новая жизнь старинного органа

07.01.2017 16:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Sputnik первым увидел, как выглядит отреставрированная часть знаменитого органа, и убедился, что Рига по-прежнему чудо как хороша с высоты птичьего полета.

Малый органный фасад и большой начали строить в 1601-м — после восстановления сгоревшей башни. И потом тут еще не раз все переделывали, а инструмент, который мы слышим сейчас, открыли только в 1883-м. Долгие годы он считался самым большим органом не только Европы, но и мира. Всего в органе более 8 000 труб, и длина некоторых превышает 16 метров!

 
 
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В рижском Домском соборе наконец, сняли леса с части балкона одного из самых больших органов Европы.

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