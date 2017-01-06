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Взлеты, открытия и падения. Семь главных космических историй 2016 года
Прошлый год выдался очень тяжелым, но космонавтика оказалась одной из немногих сфер, где можно было отдышаться: нас там ждали в основном радостные и уж точно интересные новости. «Медуза» рассказывает о семи главных космических историях, произошедших в 2016-м.
1. SpaceX
Компания Илона Маска отметилась тремя громкими событиями: хорошим, плохим и обнадеживающим.
Хорошее: SpaceX научилась стабильно
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Плохое: 1 сентября на стартовой площадке мыса Канаверал
Предварительное расследование показало, что взрыв произошел из-за трещины в системе подачи гелия в резервуар с жидким кислородом во второй ступени ракеты. С сентября новых запусков Falcon 9 не было; следующий запланирован на январь 2017 года.
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Обнадеживающее: Илон Маск пообещал
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2. «Джуно» долетел до Юпитера
В 2011 году с мыса Канаверал стартовал спутник «Джуно». Спустя пять лет он
А еще «Джуно» присылает нам
3. Европа долетела до Марса
В прошлом году относительно успешно прошел первый этап миссии «Экзомарс» Европейского космического агентства (ЕКА). В марте 2016 года к Марсу отправились два аппарата — «Скиапарелли» и Trace Gas Orbiter. Первый должен был мягко сесть на поверхность, а второй — выйти на орбиту планеты.
В октябре во время посадки в «Скиапарелли»
4. «Розетта» упала на комету Чурюмова-Герасименко
В конце сентября завершилась миссия «Розетта»: космический аппарат, который девять лет летел к комете Чурюмова-Герасименко, а затем два года изучал ее,
Но это не печальная новость: падение было спланированным. Дело в том, что комета начала удаляться от Солнца (и «Розетта» вместе с ней), энергии для приборов космического аппарата стало не хватать, и его дальнейшая работа была бы осложнена.
Во время крушения «Розетта» передала дополнительные данные о комете, а на прощание сделала серию фотографий с нескольких метров от поверхности. После столкновения антенна аппарата перестала указывать на Землю, и мы не знаем, осталась ли «Розетта» на поверхности или отскочила и улетела в космос.
Через две недели после завершения миссии
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5. Зафиксированы гравитационные волны
В феврале 2016 года ученые объявили, что им удалось
Гравитационные волны — это возмущения пространства-времени, возникающие при движении массивных объектов. Например, в данном случае речь идет о слиянии двух черных дыр: одна из них была массой как 36 Солнц, а другая — как 29 Солнц.
Правда, до Земли эти волны дошли в таком слабом виде, что пришлось построить невероятно точные детекторы, защищенные от других вибраций.
Звучат гравитационные волны так:
6. Найдена ближайшая планета земного типа
Европейская организация астрономических исследований в Южном полушарии обнаружила, что вокруг звезды Проксима Центавра вращается
Обнаруженная планета расположена в обитаемой зоне звезды, а это значит, что на ее поверхности может быть вода в жидком виде. Есть ли на планете атмосфера и тем более условия для жизни, пока неизвестно.
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Проксима Центавра расположена в звездной системе альфа Центавра — ближайшей к Солнцу. До звезды всего 4,25 светового года.
Юрий Мильнер, Стивен Хокинг и Марк Цукерберг планируют отправить к альфе Центавра мини-спутники весом несколько граммов, которые будут разгоняться лучом лазера с Земли (пока такой технологии не существует). Ожидается, что до соседней звездной системы спутники будут добираться за 24 года.
7. Со странно мерцающей звездой ничего не понятно
В 2015 году обсерватория Кеплер обнаружила, что звезда KIC 8 462 852 в 1480 световых годах от Земли очень странно мерцает. Время от времени яркость звезды (ее стали называть Табби) резко падает, причем это невозможно объяснить, например, прохождением планеты рядом с ней.
Тогда появилась фантастическая теория: возможно, инопланетяне построили гигантскую конструкцию, которая вращается вокруг звезды и собирает ее энергию (такие конструкции называют сферой Дайсона; они существуют лишь в теории и фантастике).
За 2016 год ситуация с Табби стала только запутаннее. Во-первых, ученые нашли еще одно правдоподобное объяснение происходящему — прохождение перед звездой большого количества комет.
Во-вторых, оказалось, что Табби аномально сильно тускнеет с течением времени (помимо резкого падения яркости время от времени). За 3,5 года наблюдений яркость снизилась на три процента — это очень много. За последние 100 лет светимость звезды уменьшилась на 20 процентов.
В-третьих, в сентябре 2016-го астрофизики нашли еще одну странную звезду EPIC 204 278 916; ее яркость периодически снижается более чем наполовину. Объяснить поведение этого небесного тела чуть проще — звезда молодая, вокруг нее могут быть уплотнения из газа и пыли, которые закрывают ее от наблюдателя. Тем не менее, что на самом деле происходит с EPIC 204 278 916 и KIC 8 462 852, пока неясно.
P. S. «Мы живем, пока мы работаем, летаем. На диван лег… И кирдык»
В 2016 году в Сети
Падалка и Корниенко в полете начали откровенный разговор: о времени, которое им предстоит провести на орбите (Корниенко и Келли пробыли на МКС год), об отношении к полетам и о смысле жизни: «Мы живем, пока мы работаем, летаем. На диван лег… И кирдык».
Ролики, содержащие этот фрагмент, активно удаляют с YouTube, и очень зря: один этот разговор лучше всех официальных фото и видео вместе взятых показывает, что космос — это не только эйфория от невесомости и восхитительного вида на Землю в иллюминаторе, но и тяжелый труд. Что космонавты — это нормальные люди со своими проблемами и переживаниями.
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Рассказываем о семи главных космических историях, произошедших в 2016-м.
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