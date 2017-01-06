Прошлый год выдался очень тяжелым, но космонавтика оказалась одной из немногих сфер, где можно было отдышаться: нас там ждали в основном радостные и уж точно интересные новости. «Медуза» рассказывает о семи главных космических историях, произошедших в 2016-м.





1. SpaceX

Компания Илона Маска отметилась тремя громкими событиями: хорошим, плохим и обнадеживающим.

Хорошее: SpaceX научилась стабильно сажать первую ступень ракеты Falcon 9 на плавучую платформу. В 2016 году прошли сразу четыре успешных посадки подряд.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Видео: SpaceX

Плохое: 1 сентября на стартовой площадке мыса Канаверал взорвалась ракета Falcon 9 . Это случилось во время подготовки к запуску; никто не пострадал, но спутник, который ракета должна была вывести на орбиту, был уничтожен (им, в частности, собиралась пользоваться Facebook).

Предварительное расследование показало, что взрыв произошел из-за трещины в системе подачи гелия в резервуар с жидким кислородом во второй ступени ракеты. С сентября новых запусков Falcon 9 не было; следующий запланирован на январь 2017 года.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Видео: USLaunchReport

Обнадеживающее: Илон Маск пообещал отправить людей на Марс . В сентябре он рассказал, что планирует к 2024 году построить систему, позволяющую за 80 дней доставить на соседнюю планету больше 100 человек за раз. Есть одна проблема: все это хорошо работает лишь в теории — у SpaceX пока нет ни подходящей ракеты, ни космического корабля.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Видео: SpaceX

2. «Джуно» долетел до Юпитера

В 2011 году с мыса Канаверал стартовал спутник «Джуно». Спустя пять лет он добрался до Юпитера , крупнейшей планеты Солнечной системы. По пути «Джуно» установил рекорд, став самым быстрым объектом, созданным человеком. Но его главная задача в другом: исследовать атмосферу Юпитера и попытаться понять, что скрывается под его облаками.



Изображение: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS

А еще «Джуно» присылает нам отличные фотографии планеты .

3. Европа долетела до Марса

В прошлом году относительно успешно прошел первый этап миссии «Экзомарс» Европейского космического агентства (ЕКА). В марте 2016 года к Марсу отправились два аппарата — «Скиапарелли» и Trace Gas Orbiter. Первый должен был мягко сесть на поверхность, а второй — выйти на орбиту планеты.



Поверхность Марса. Изображение: NASA/JPL/UNIVERSITY OF ARIZONA

В октябре во время посадки в «Скиапарелли» произошла ошибка (он решил, что находится ниже уровня поверхности), и посадочный модуль разбился . Но Trace Gas Orbiter штатно вышел на орбиту , и это главное — аппарат будет обеспечивать связь с марсоходом, который сядет на планету в 2021 году. Пока же он ищет метан в атмосфере Марса. В ЕКА говорят, что первый этап миссии удался на 96 процентов.

4. «Розетта» упала на комету Чурюмова-Герасименко

В конце сентября завершилась миссия «Розетта»: космический аппарат, который девять лет летел к комете Чурюмова-Герасименко, а затем два года изучал ее, разбился о ее поверхность .



Космический аппарат «Розетта». Изображение: ESA / wikipedia.org

Но это не печальная новость: падение было спланированным. Дело в том, что комета начала удаляться от Солнца (и «Розетта» вместе с ней), энергии для приборов космического аппарата стало не хватать, и его дальнейшая работа была бы осложнена.

Во время крушения «Розетта» передала дополнительные данные о комете, а на прощание сделала серию фотографий с нескольких метров от поверхности. После столкновения антенна аппарата перестала указывать на Землю, и мы не знаем, осталась ли «Розетта» на поверхности или отскочила и улетела в космос.

Через две недели после завершения миссии умер астроном Клим Чурюмов , который вместе со своей коллегой Светланой Герасименко в 1960-х открыл эту комету.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Видео: Meduza

5. Зафиксированы гравитационные волны

В феврале 2016 года ученые объявили, что им удалось зафиксировать гравитационные волны . Их существование предсказал еще Альберт Эйнштейн, но экспериментально доказать их существование получилось только в прошлом году.

Гравитационные волны — это возмущения пространства-времени, возникающие при движении массивных объектов. Например, в данном случае речь идет о слиянии двух черных дыр: одна из них была массой как 36 Солнц, а другая — как 29 Солнц.

Правда, до Земли эти волны дошли в таком слабом виде, что пришлось построить невероятно точные детекторы, защищенные от других вибраций.

Звучат гравитационные волны так:

6. Найдена ближайшая планета земного типа

Европейская организация астрономических исследований в Южном полушарии обнаружила, что вокруг звезды Проксима Центавра вращается планета земного типа Проксима b .

Обнаруженная планета расположена в обитаемой зоне звезды, а это значит, что на ее поверхности может быть вода в жидком виде. Есть ли на планете атмосфера и тем более условия для жизни, пока неизвестно.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Видео: European Southern Observatory (ESO)

Проксима Центавра расположена в звездной системе альфа Центавра — ближайшей к Солнцу. До звезды всего 4,25 светового года.

Юрий Мильнер, Стивен Хокинг и Марк Цукерберг планируют отправить к альфе Центавра мини-спутники весом несколько граммов, которые будут разгоняться лучом лазера с Земли (пока такой технологии не существует). Ожидается, что до соседней звездной системы спутники будут добираться за 24 года.

7. Со странно мерцающей звездой ничего не понятно

В 2015 году обсерватория Кеплер обнаружила, что звезда KIC 8 462 852 в 1480 световых годах от Земли очень странно мерцает. Время от времени яркость звезды (ее стали называть Табби) резко падает, причем это невозможно объяснить, например, прохождением планеты рядом с ней.

Тогда появилась фантастическая теория: возможно, инопланетяне построили гигантскую конструкцию, которая вращается вокруг звезды и собирает ее энергию (такие конструкции называют сферой Дайсона; они существуют лишь в теории и фантастике).

За 2016 год ситуация с Табби стала только запутаннее. Во-первых, ученые нашли еще одно правдоподобное объяснение происходящему — прохождение перед звездой большого количества комет.

Во-вторых, оказалось, что Табби аномально сильно тускнеет с течением времени (помимо резкого падения яркости время от времени). За 3,5 года наблюдений яркость снизилась на три процента — это очень много. За последние 100 лет светимость звезды уменьшилась на 20 процентов.

В-третьих, в сентябре 2016-го астрофизики нашли еще одну странную звезду EPIC 204 278 916; ее яркость периодически снижается более чем наполовину. Объяснить поведение этого небесного тела чуть проще — звезда молодая, вокруг нее могут быть уплотнения из газа и пыли, которые закрывают ее от наблюдателя. Тем не менее, что на самом деле происходит с EPIC 204 278 916 и KIC 8 462 852, пока неясно.

P. S. «Мы живем, пока мы работаем, летаем. На диван лег… И кирдык»

В 2016 году в Сети появилось видео , сделанное внутри корабля «Союз ТМА-16М» во время полета к МКС в марте 2015-го. В нем летели космонавты Геннадий Падалка и Михаил Корниенко, а также астронавт NASA Скотт Келли.

Падалка и Корниенко в полете начали откровенный разговор: о времени, которое им предстоит провести на орбите (Корниенко и Келли пробыли на МКС год), об отношении к полетам и о смысле жизни: «Мы живем, пока мы работаем, летаем. На диван лег… И кирдык».

Ролики, содержащие этот фрагмент, активно удаляют с YouTube, и очень зря: один этот разговор лучше всех официальных фото и видео вместе взятых показывает, что космос — это не только эйфория от невесомости и восхитительного вида на Землю в иллюминаторе, но и тяжелый труд. Что космонавты — это нормальные люди со своими проблемами и переживаниями.