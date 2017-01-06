Историю Оксаны Юрьевой TUT.BY рассказал в апреле прошлого года. Утратив статус сироты в 23 года, девушка так и не получила социального жилья и вот-вот должна была стать бомжем. Неравнодушные читатели предложили Оксане свою помощь. Особенно выручил юрист Игорь, который занялся восстановлением прав Оксаны Юрьевой на социальное жилье. Суд по этому вопросу уже прошел, но желаемого результата пока не принес. Впрочем, в жизни девушки появились и хорошие моменты.

Как сейчас живет Оксана Юрьева — в материале REALTY.TUT.BY





Мы встретились с Оксаной в маленьком кафе в канун новогодних праздников. Она деловито отодвинула кофе, положила на столик квитанции с заседаний в Оршанском суде — хотела начать с главного. За все время было семь заседаний, где Оксана пыталась восстановить право на социальное жилье. На одно из них приезжала и ее мама.

— Я ее не видела, — говорит Оксана и отводит взгляд в окно. — Так сложилось, что это было единственное заседание, куда не смогла поехать. И хорошо. Потому что когда узнала, что мать хотят вызвать в суд, просила судью предупредить меня о том, когда это будет. Этого никто не стал делать, но обстоятельства сложились так, что именно то заседание и пропустила.

— Не жалеешь?

— Нет (задумывается). Нет, не смогла бы ее видеть…

Суда по восстановлению прав на социальное жилье Оксана ждала с надеждой. Заседания проходили в Орше, где она получила статус сироты. По словам Оксаны, суд был новым испытанием — там узнала все подробности того, как от нее отказывались родные люди.





— Не хотелось бы знать, но пришлось. И с этим теперь надо как-то жить дальше. Оказывается, после моего рождения бабушка выгнала из дома мать со мной и годовалой сестрой, той, что потом сгорела. Жили некоторое время у отца в Толочинском районе, но потом нас у матери изъяли за ее «аморальный образ жизни» и поместили в Дом ребенка в Орше. Свидетельство о рождении было оформлено только через полгода после того, как родилась…

Суд по иску Оксаны Юрьевой о постановке на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий также проходил в Орше. Подготовить исковое заявление Оксане помог юрист Игорь (просил не называть фамилию и место работы. — Прим. TUT.BY). Он сам позвонил в редакцию после выхода публикации о сироте Оксане и с тех пор бесплатно помогает девушке отстаивать права на социальное жилье.

Игорь уверен, что интересы сирот остаются слабо защищены. По его словам, ребята, что росли без попечения родителей, чаще всего не знают своих прав, из-за чего становятся заложниками ситуаций, как случилось у Оксаны Юрьевой.

— Изначально учреждения образования, где находилась Оксана, должны были решить ее вопрос с социальным жильем, — объясняет Игорь. — Кроме того, нужно было рассказать Оксане о ее правах самостоятельно стать на эту очередь. Но никто этим не занимался. Единственные, кто попытался что-то сделать, — УО «Поставская школа-интернат для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». В 2002 году с вопросом о соцжилье школа обращалась в Толочинский райисполком, где получила отказ, потому что мать Оксаны не была прописана на территории района (она проживала без регистрации у своей матери, бабушки Оксаны. — Прим. TUT.BY). То есть выяснилось, что место первоначального приобретения статуса сироты не в Толочинском районе. Все. А дальше Поставская школа-интернат не предприняла никаких шагов. В то время как можно было написать запрос в Витебский облисполком или в Министерство образования и получить разъяснения, куда дальше обращаться, чтобы поставить ребенка на учет нуждающихся. Недоработали вопрос.





Нюанс в истории Оксаны Юрьевой в том, что исполнительные комитеты, которые должны были предоставить право на жилище, не разобрались в первоначальном месте получения ребенком статуса сироты. Толочинский райисполком, поскольку мать девочки не была прописана (только проживала) на его территории, снял с себя ответственность. А Оршанский райисполком не принял во внимание тот факт, что Оксана Юрьева первоначальный статус сироты, как и первое место регистрации, получила в Доме ребенка в Орше.

По действующему законодательству, если у родителей (родителя) отсутствует регистрация по месту жительства, либо место жительства родителей (родителя) неизвестно, местом приобретения статуса является адрес расположения соответствующего исполнительного комитета. В случае Оксаны таким первым местом регистрации является Дом ребенка в Орше.

Ситуацию могли исправить другие учреждения образования, в которых позже училась Оксана — аграрный колледж и ветакадемия в Витебске, — но не сделали этого.

— Оксана сейчас выступает в роли заложницы ситуации, когда она не знала своих прав, а те, кто знал, ничего не предприняли, — говорит Игорь. — В ходе судебного разбирательства выяснилось, что исполнительные комитеты не изучили досконально ситуацию Оксаны, не указали, где она должна была становиться на очередь на социальное жилье. С этой точки зрения решение Оршанского районного суда в отказе удовлетворения искового заявления кажется некорректным. Теперь мы подаем кассационную жалобу в Витебский областной суд и надеемся, что там интересы Оксаны будут соблюдены. Чтобы такие случаи не повторялись впредь, хотелось бы, чтобы учреждения образования информировали детей под роспись, чтобы были разработаны какие-то памятки для детей-сирот о том, какие права они имеют.

Кроме суда в жизни Оксаны были и другие события. Так, благодаря публикации одна из минских ИТ-компаний предложила ей работу офис-менеджера. Девушка сомневалась: справится ли, все ли у нее получится? Получается.

— Очень благодарна Валерию, который предложил мне эту вакансию, и, надеюсь, не жалеет об этом. Для меня эта работа — возможность не только себя обеспечивать, но и вырасти профессионально. Я хожу на курсы английского, сама их оплачиваю. Пока не все получается, итальянский шел намного легче. (Смеется.)

Девушка вспоминает, что после выхода материала на TUT.BY ее нашла давняя знакомая Жанна.

— Она думала, что я где-нибудь в Италии живу, что у меня все гуд. А когда прочла статью, нашла меня. В начале осени привезла мне картошки, овощей, закаток! — улыбается Оксана, вспоминая этот момент. — И теперь с Жанной общаемся.

Когда Оксана вспоминает Италию, видно, что грустит. У нее там была семья, которая забирала ее летом к себе.

— Они мне очень нравились, любила к ним приезжать. Но все закончилось неожиданно: прилетела в аэропорт — а там другая семья меня встречает. Так расстроилась, что не те родители, что не могла скрыть этого. Новые родители, чтобы только я не плакала, куда только ни водили. Там впервые и цирк увидела.





Про цирк мы с Оксаной заговорили неспроста. В жизни девушки появились Инесса и Володя, которые тепло ее опекают. Накануне праздников они купили билеты в цирк, чтобы сходить вместе с Оксаной.

— Инесса и Володя очень хорошие. Общаться с ними как-то просто, легко. Могут позвонить, заехать и взять с собой за покупками или прогуляться куда-то. Инесса себе шапку выбирала и мне купила, вот эту, что сейчас на мне. И рюкзак, и ботинки… Мне тепло. Нет, я не про одежду. (Смеется.) На душе тепло, когда знаю, что они у меня есть — Инесса и Володя.

P. S. Оксана Юрьева пришла на встречу со списком тех добрых людей, кому она благодарна за помощь. В материале мы назвали далеко не всех. Но Оксана всех помнит и благодарит.