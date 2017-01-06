В праздник Рождества Христова Президент Беларуси Александр Лукашенко вместе с младшим сыном Николаем посетил Свято-Духов кафедральный собор, где вместе с Митрополитом Павлом зажег рождественскую свечу у Минской иконы Божией Матери.

В своем рождественском поздравлении Александр Лукашенко говорил о взаимопонимании в современном мире, взаимодействии церкви и государства и будущем Беларуси, передает телеканал "Беларусь 1" .

"Мы никогда не пойдем по пути конфронтации, создания сложностей, каких-то проблемных дополнительных вопросов. Проблем и так хватает в мире. Мы всегда будем стабильны, ответственны, честны, справедливы", — заявил Александр Лукашенко.

Президент Беларуси констатировал, что прошедший год сложился непросто, но подчеркнул, что будет делаться все необходимое, чтобы белорусское государство с каждым годом становилось сильнее и оставалось в будущем независимым.

"Вы должны понимать, как каждый в отдельности, так и я, возглавляя белорусское государство, никогда не позволим бросать камни в наш огород и в нашу сторону. У нас есть государство — суверенное, независимое. И это государство нужно чтить, уважать. К нам надо относиться так, как мы относимся к своим соседям, ко всем государствам мира", — сказал Александр Лукашенко.

Президент Беларуси назвал главной своей задачей беречь землю, на которой живет белорусский народ, защищать государственность.

"И я очень рад, что нога в ногу, рядом со мной, со всем народом идет наша церковь", — добавил Александр Лукашенко.

Во время праздничного богослужения в Минском Свято-Духовом кафедральном соборе присутствовали прихожане, представители православных братств и сестричеств, учащиеся воскресной школы.

Президент передал в дар Белорусской православной церкви икону Божией Матери "Умиление", написанную по образцу малоритской иконы "Умиление" XV века. Икона выполнена в уникальной старинной технике восковой темперы. В свою очередь митрополит Павел подарил Александру Лукашенко образ Иверской иконы Божией Матери, освященный на горе Афон.

Полную версию рождественского поздравления Александра Лукашенко, адресованного православным христианам и белорусскому народу в целом, слушайте на радио Sputnik Беларусь.