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Российский президент Владимир Путин пытался помочь Дональду Трампу выиграть президентские выборы, говорится в отчете американской разведки, опубликованном после встречи избранного президента с руководителями спецслужб.

Отчет, с которого был снят гриф "секретно" и который был опубликованвскоре после встречи Дональда Трампа с руководством американских спецслужб, содержит утверждения о том, что российский лидер дал команду организовать кампанию, целью которой было повлиять на результаты президентских выборов в США, пишет ВВС .

Целями этой кампании были подрыв доверия населения к президентским выборам, дискредитация кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон, пишут авторы отчета.

Вскоре после публикации документа министерство внутренней безопасности США признало избирательную инфраструктуру - в том числе устройства для голосования и базы данных - "критически важной" и пообещало принять дополнительные меры для защиты машин для голосования и баз данных избирателей от возможных хакерских атак.

Выводы доклада

В рассекреченной версии доклада не содержится никаких подробных свидетельств предполагаемой помощи Путина Трампу, однако утверждается, что Россия предпринимала следующие действия:

Хакерский взлом почты Национального комитета Демократической партии и выскопоставленных демократов

Использование посредников, в том числе сайты WikiLeaks, DCLeaks.com и хакера Guccifer 2.0, чтобы обнародовать полученную хакерами информацию

Использование финансируемой государством пропаганды и организация работы интернет-троллей

Избранный президент США Дональд Трамп после встречи с руководителями разведки заявил, что хакерские атаки никак не повлияли на результаты выборов.

В своем заявлении он отказался комментировать утверждения о причастности российских властей к кибератакам, а также высказал благодарность за проделанную сотрудниками разведки работу.

"В то время как Россия, Китай, другие страны, внешние группировки и частные лица постоянно пытаются нарушить безопасность инфраструктуры наших правительственных институтов, бизнеса и общественных организаций, включая Национальный комитет Демократической партии, это не имело абсолютно никакого влияния на результаты выборов", - говорится в заявлении Трампа.

В том же заявлении он пообещал активно противостоять кибератакам и в течение первых 90 дней на посту президента назначить специальную группу, ответственную за разработку плана противодействия хакерским атакам.

Представители американских спецслужб встретились с избранным президентом США Дональдом Трампом, как и планировалось, в пятницу.

На этой встрече они попытались убедить скептически настроенного будущего хозяина Белого дома в том, что за хакерскими атаками в преддверии президентских выборов стояла именно Россия.

Ранее Дональд Трамп неоднократно высказывал сомнения в обоснованности обвинений российских властей в этих кибератаках.

Тем временем, американские СМИ со ссылкой на источники в службах безопасности сообщили, что разведка США идентифицировала российских агентов, которые якобы переслали украденные электронные письма Демократической партии сайту WikiLeaks, чтобы попытаться повлиять на голосование в пользу Трампа.

Однако имена этих агентов пока не называются, а основатель WikiLeaks Джулиан Аcсандж утверждает, что получил эти документы не от представителей российских властей.

Перехваченные сообщения

CNN, Washington Post и NBC News со ссылкой на источники в разведке также пишут, что спецслужбы перехватили сообщения, свидетельствовавшие о том, что высокопоставленные российские чиновники праздновали победу Трампа над Хиллари Клинтон.

По мнению разведки, это еще одно дополнительное свидетельство того, что Москва была заинтересована в победе Трампа. Подчеркивается однако, что в перехваченных сообщениях нет ничего, что выдавало бы непосредственную причастность того или иного чиновника к организации взлома.