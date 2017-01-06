﻿ Глава IBU: Нам нужны неоспоримые доказательства применения допинга россиянами, но пока их нет. 21.by
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Глава IBU: Нам нужны неоспоримые доказательства применения допинга россиянами, но пока их нет

07.01.2017 19:26 — Разное | Tut.by  
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Президент Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг прокомментировал ситуацию с допинговым скандалом в отношении российских биатлонистов и сообщил, когда будет определено место проведения 8-го этапа Кубка мира, отобранного у России.


Андерс Бессеберг. Фото: biathlon.by

— Место проведения этапа Кубка мира вместо Тюмени будет определено на следующей неделе. Я понимаю, что все огорчены разоблачениями Макларена. Его отчет вышел только 9 декабря в ходе сезона, поэтому у нас не так много времени, чтобы его изучать в ходе сезона.

Понимаю возмущения биатлонистов, которые хотят ясности. Могу сказать, что политика IBU будет строиться в рамках нулевой терпимости к допингу. Я могу обещать вам, что мы проведем полную экспертизу доклада Макларена. Нам нужны доказательства применения допинга, положительные пробы и прочее. Чтобы они были неоспоримыми, а пока этого нет. Поэтому наша антидопинговая группа работает и тщательно изучает все обстоятельства.

Первые решения были приняты 22 декабря (отстранение от международных соревнований двух российских биатлонистов и лишение России 8-го этапа Кубка мира в Тюмени и юниорского ЧМ в Острове. Кроме того, в отношении 29 спортсменов начаты дисциплинарные расследования. — SPORT.TUT.BY). На мой взгляд, рабочая группа укомплектована профессионалами, в том числе с нами работает юрист, уже изучавший применение допинга в России в легкой атлетике. К сожалению, этот скандал касается всех атлетов, я пока не могу сказать, когда будет следующая информация, но мы хотим как можно быстрее получить на стол доказательства вины. Только после этого мы сможем принять какие-то меры. Таковы рекомендации нашей рабочей группы, — передает слова Бессберга корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.

Ранее глава IBU отмечал, что если среди биатлонистов, по которым будут собраны доказательства, окажутся спортсмены мирового уровня, то решение по их отстранению от соревнований наверняка будет принято до старта февральского чемпионата мира в Хохфильцене.

 
 
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Президент Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг прокомментировал ситуацию с допинговым скандалом в отношении российских биатлонистов и сообщил,...

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