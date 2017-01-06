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Глава IBU: Нам нужны неоспоримые доказательства применения допинга россиянами, но пока их нет
Президент Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг прокомментировал ситуацию с допинговым скандалом в отношении российских биатлонистов и сообщил, когда будет определено место проведения 8-го этапа Кубка мира, отобранного у России.
— Место проведения этапа Кубка мира вместо Тюмени будет определено на следующей неделе. Я понимаю, что все огорчены разоблачениями Макларена. Его отчет вышел только 9 декабря в ходе сезона, поэтому у нас не так много времени, чтобы его изучать в ходе сезона.
Понимаю возмущения биатлонистов, которые хотят ясности. Могу сказать, что политика IBU будет строиться в рамках нулевой терпимости к допингу. Я могу обещать вам, что мы проведем полную экспертизу доклада Макларена. Нам нужны доказательства применения допинга, положительные пробы и прочее. Чтобы они были неоспоримыми, а пока этого нет. Поэтому наша антидопинговая группа работает и тщательно изучает все обстоятельства.
Первые решения
Ранее глава IBU отмечал, что если среди биатлонистов, по которым будут собраны доказательства, окажутся спортсмены мирового уровня, то решение по их отстранению от соревнований наверняка будет принято до старта февральского чемпионата мира в Хохфильцене.
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Президент Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг прокомментировал ситуацию с допинговым скандалом в отношении российских биатлонистов и сообщил,...
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