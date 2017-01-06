Глава коммерческого подразделения корпорации отметил, что такой "интеллектуальный" телефон фактически будет роботом с высокой производительностью.

Крупнейший китайский производитель смартфонов Huawei планирует создать принципиально новый гаджет с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ). Об этом в субботу сообщило агентство Синьхуа, цитируя главу коммерческого подразделения корпорации Ричарда Юй, передает ТАСС .

"Эти аппараты новой концепции станут своеобразным "мостиком" между цифровым миром и окружаемой нас действительностью, - пояснил бизнесмен в интервью журналистам. - Такой "интеллектуальный" телефон будущего фактически будет роботом с высокой производительностью, правда, без рук и ног. Он станет еще более "умным" помощником человека".

По словам Ричарда Юй, благодаря ИИ новый гаджет будет способен обрабатывать и распознавать динамические изображения окружающей нас действительности, руководствуясь встроенной в него системой принятия решений в реальном времени. Помимо сенсорного экрана его планируется оборудовать пневматическим и вкусовым датчиками.

В 2015 году Huawei стала третьим ведущим производителем смартфонов в мире после южнокорейской Samsung Electronics и американской Apple. В 2016 году корпорация реализовала более 139 млн мобильных телефонов. Как отмечают в руководстве Huawei, компания не намерена останавливаться на достигнутом и стремится к абсолютному глобальному лидерству.





