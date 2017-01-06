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Чуда не случилось, или Как болельщики встретили поражение "Динамо" от ЦСКА
Минское «Динамо»
«Зубры» первыми забросили шайбу, но несмотря на самоотверженную игру потерпели поражение 1:3.
SPORT.TUT.BY показывает эмоции болельщиков, которые почти полностью заполнили «Минск-Арену», но не увидели чуда, как
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SPORT.TUT.BY показывает эмоции болельщиков, которые почти полностью заполнили "Минск-Арену", но не увидели чуда, как в игре против СКА.
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