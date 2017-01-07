﻿﻿ Дед Мороз с крыши: приятный сюрприз для маленьких пациентов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Дед Мороз с крыши: приятный сюрприз для маленьких пациентов

07.01.2017 20:32 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Группа одетых в костюм Деда Мороза альпинистов компании "Ташир" спустились на веревках с крыши Морозовской детской городской клинической больницы, несмотря на сильный холод. Участники необычного действа стучали в окна палат и раздавали детям подарки к Рождеству и Новому году.

 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Альпинисты в костюмах Деда Мороза спустились с крыши одной из детских больниц в Москве, чтобы поздравить маленьких пациентов с Рождеством и Новым годом.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Команда Лукашенко в 10-й раз выиграла Рождественский турнир
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика