|
Дед Мороз с крыши: приятный сюрприз для маленьких пациентов
07.01.2017 20:32 — Разное | Sputnik Беларусь
Группа одетых в костюм Деда Мороза альпинистов компании "Ташир" спустились на веревках с крыши Морозовской детской городской клинической больницы, несмотря на сильный холод. Участники необычного действа стучали в окна палат и раздавали детям подарки к Рождеству и Новому году.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Альпинисты в костюмах Деда Мороза спустились с крыши одной из детских больниц в Москве, чтобы поздравить маленьких пациентов с Рождеством и Новым годом.
|
Архив (Разное)
Комментарии