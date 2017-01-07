Нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов может продолжить карьеру в дортмундской «Боруссии».



Федор Смолов. Фото: Reuters

Вице-чемпион Германии дортмундская «Боруссия» готова заплатить за форварда «Краснодара» и сборной России Федора Смолова € 10 млн, сообщает Bild. Немецкий клуб видит в нем возможную замену колумбийскому нападающему Адриану Рамосу, интерес к которому проявляют китайские команды «Бейцзин Гуоань» и «Чунцин Лифань». В Китае трансферное окно закроется 26 февраля, в России — 24 февраля.

Бывший тренер сборных СССР, СНГ и России, а также московских «Динамо» и «Локомотива», «Зенита», «Анжи», «Томи» и «Кубани» Анатолий Бышовец считает, что возможный переход Смолова в «Боруссию» является вызовом для нападающего, сообщает «Спорт-Экспресс». По словам 70-летнего специалиста, футболисту перед тем, как принимать окончательное решение, нужно хорошо подумать.

«У Смолова есть опыт игры за рубежом: он уже выступал в Голландии. Интерес «Боруссии», прежде всего, — вызов для Федора. В немецком клубе много достойных игроков. Смолову придется нелегко. Конкуренция будет высокой. Нужно хорошенько подумать, прежде чем принимать такое решение. Ему предстоит еще побороться за место в основном составе.

Что касается «Краснодара», мы видели, что без Смолова они испытывали определенные проблемы. Только после возвращения Федора в состав, атака стала намного мобильнее. Многое будет зависеть от самого Смолова и от того, насколько он чувствует в себе уверенность, чтобы уехать", — заявил Бышовец.

Ранее в эфире программы «Культ тура» на телеканале «Матч ТВ» Смолов заявил, что может продолжить карьеру в Германии. Нападающий уточнил, что готов уехать в Европу уже нынешней зимой.

«Есть варианты в Англии, из конкретного — „Сток Сити“. Надо думать. Есть еще одна команда, куда я готов уехать зимой. Это команда из Германии. Не буду ее называть. Рассчитываю уехать туда летом», — заявил Смолов.

В конце декабря Смолов был признан лучшим игроком 2016 года по версии РФС, РФПЛ и газеты «Спорт-Экспресс». В опросе, определявшем лучшего игрока чемпионата России, участвовали 16 менеджеров клубов, 16 тренеров, 16 журналистов, а также были учтены результаты опроса болельщиков. На титул лучшего игрока года претендовали все футболисты, выступающие в чемпионате России, вне зависимости от национальности.

Всего в голосовании приняли участие 48 человек, каждый из которых назвал по пять лучших футболистов года. За первое место игрок получал пять баллов, за второе — четыре балла и так далее. За победу в голосовании болельщиков лидер получал 80 баллов, игрок, занявший второе место, — 64, третье — 48, четвертое — 32, пятое — 16.

Смолов занял первое место, опередив на 100 очков нападающего «Спартака» Квинси Промеса. В пятерку также вошли Игорь Акинфеев (ЦСКА), Сердар Азмун («Ростов») и Денис Глушаков («Спартак»).

Также Смолов стал победителем традиционного опроса российских СМИ, организованного еженедельником «Футбол». В голосовании, определявшем лучшего футболиста года, приняли участие 308 журналистов российских изданий, а также представителей пресс-служб. Нападающий «Краснодара» набрал 544 очка и на 125 баллов опередил форварда «Спартака» Квинси Промеса, который стал вторым. Также в тройку вошел голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев со 168 очками.

После 16 туров «Боруссия» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Германии. От лидирующей мюнхенской «Баварии» команда Томаса Тухеля отстает на 12 очков. В Лиге чемпионов «Боруссия» вышла в плей-офф с первого места, опередив в группе мадридский «Реал». В 1/8 финала дортмундцы сыграют с португальской «Бенфикой».

Профессиональную карьеру Смолов начал в московском «Динамо», которому принадлежал с 2007 по 2015 год. Столичная команда трижды отдавала форварда в аренду — в голландский «Фейеноорд», махачкалинский «Анжи» и екатеринбургский «Урал».

В 2015 году нападающий подписал контракт с «Краснодаром» сроком на четыре года. В прошлом сезоне Смолов с 20 забитыми мячами стал лучшим бомбардиром чемпионата России. В нынешнем сезоне он с 10 голами также возглавляет список главных голеадоров премьер-лиги. В шести матчах Лиги Европы-2016/2017 форвард забил пять голов (два из них — в отборочных раундах).

За сборную России Смолов выступает с 2012 года. На Евро-2016 он выходил на поле во всех трех матчах группового этапа — против Англии (1:1), Словакии (1:2) и Уэльса (0:3). В сентябре в товарищеской встрече с Ганой (1:0) нападающий стал автором единственного мяча команды Станислава Черчесова. Всего в составе национальной команды он в 19 матчах забил шесть голов.