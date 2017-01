Поп-звезды копируют стиль знаменитостей 80-х, инстаграмеры подражают бодибилдерам той же эпохи, герои комиксов завоевывают экраны, а в кожаные легинсы готовы обрядиться самые отсталые слои населения. Что происходит? Мода на 80-е делает новый виток: 2017 год должен стать блестящим тому подтверждением.

Сверкают все

Короткие платья с ярким декором, асимметричные вырезы, люрекс, золото, пайетки и много-много черной кожи: на показах Brandon Maxwell, Balmain, Julien Macdonald и Saint Laurent сезона весна/лето-2017 на моделях сияли сотни страз, а платья скрывали, как правило, только самое необходимое. Самое противоречивое в отношении хорошего вкуса десятилетие возвращается в моду снова и снова. В 2017-м тема 80-х прозвучит опять, и на этот раз — довольно громко.





Может показаться, что дизайнеры обратились к теме 80-х на своих последних показах весна/лето-2017 из-за нехватки фантазии, но это вовсе не так. Дизайнер передает в новых формах то, что видит на улице, а в случае с восьмидесятыми годами прошлого столетия — на красных ковровых дорожках модных церемоний и поп-сцене.

Самые популярные светские персонажи, такие, как Леди Гага или Кендал Дженнер, возможно, сами того не замечая, дают вторую жизнь громким, блестящим и во всех смыслах объемным 80-м.

В 2017-м многим захочется вставить в уши гигантские золотые сережки, надеть на голое тело оверсайз-шубу (возможно, из экомеха), а на ноги — босоножки на платформе и пойти танцевать.

На одной из самых масштабных западных премий года Met Gala Ball звезды шоу-бизнеса каждый год пытаются перещеголять коллег по цеху в оригинальности и экстравагантности. Они надевают не просто сенсационные, а фантастические дизайнерские наряды, которые воплощают модные тенденции на грядущий год. После Met Gala 2016 самыми стильными американский Vogue признал знаменитостей, отдавших предпочтение нарядам, которые буквально состоят из страз и пайеток, «голым» платьям, изделиям из кожи.



Джиджи Хадид и Зейн Малик

Большой популярностью на торжестве пользовались платья с широкими плечами, широко эксплуатировалась и тема киборгов. К примеру, в «железном» обличье предстала топ-модель Джиджи Хадид вместе с бойфрендом Зейном Маликом, который вовсе надел металлические доспехи на обе руки поверх классического смокинга. В 80-х тема Sci-Fi достигла своего апогея, и мы можем наблюдать, как роботы и пришельцы из других миров постепенно проникают с экранов и со страниц комиксов в реальную жизнь.

Отряды супергероинь



Марго Робби в образе Харли Квинн в фильме «Отряд самоубийц» (2016)

В 2017-м ожидается сразу несколько премьер фильмов и сериалов о женщинах-супергероях. Начав проводить параллели между нашим временем и восьмидесятыми, остановиться практически невозможно. Можно вспомнить и тот факт, что в последних фильмах, выпущенных вселенными комиксов Marvel и DC, саундтреками стали шлягеры вышеупомянутого временного промежутка, перемешанные с современными композициями. Так, например, в самом громком фантастическом блокбастере этого лета «Отряд самоубийц» от DC ключевой музыкальной темой стала Bohemian Rhapsody группы Queen, написанная в 1975 году.

В фильме «Дэдпул» производства компании Marvel звучал записанный в 1984-м трек Джорджа Майкла Careless Whisper.

Остается только дождаться песни Тины Тернер I need a hero в «Суперженщине», релиз которой ожидается в новом году, — и можно будет смело назвать 2017-й новыми восьмидесятыми, когда женщины сделали со сцены не одно и не два громких заявления, от We are living in a material world Мадонны до Girls just wanna have fun Синди Лопер.

Поп-звезды 2.0

Певица Майли Сайрус эпатирует публику, словно Мадонна в лучшие годы: поставленная вверх белая копна коротких волос, одежда, едва ли оставляющая пространство для воображения, и агрессивные леопардовые узоры. Подобный стиль претерпел существенные испытания временем, и теперь на смену темным губам и глазам пришел естественный макияж, массивные золотые украшения красуются не на каждой конечности модницы, а волосам придан эффект легкой небрежности.

Тем не менее детали ее образов уже пошли в народ: мешковатую куртку-бомбер, очки с зеркальными линзами, массивные золотые кольца или сережки, комбинезоны всех сортов сегодня можно обнаружить в гардеробе каждой модной девушки.



Бейонсе

Поп-дива Бейонсе тоже переняла многое от своей предшественницы из 80-х — Тины Тернер. Сходство имиджа звезд давно заметили и западные таблоиды, после чего две звезды даже спели дуэтом на ежегодной церемонии вручения премии «Грэмми-2013» в практически идентичных серебряных блестящих костюмах. Обе певицы предпочитают не просто переливающиеся, а именно сверкающие наряды, гладкой укладке — пышную гриву и зажигательные танцевальные ритмы. Бейонсе стала таким же хитом нашего поколения, каким когда-то была мисс Тернер для своего.



Бруно Марс

Мужская часть эстрады тоже держит марку: стать новым Майклом Джексоном может популярный певец Бруно Марс. К примеру, неотъемлемой частью гардероба короля поп-музыки всегда было обилие украшений, шляпы и кожаные изделия. Подобными изделиями не брезгует и современный кумир молодежи: к отношениям Марса с золотыми украшениями уместно применить выражение «Много — не мало». На популярном телешоу Late Late Show с Джеймсом Корденом телеведущий опытным путем выяснил, что Бруно Марсу действительно идут абсолютно любые фасоны шляп, чем певец постоянно и с удовольствием пользуется.

Красивые и очень здоровые



Арнольд Шварценеггер и Оксана Гришина, победительница Арнольд Классик 2016

Еще одно модное веяние того времени — это бодибилдинг. В 2017 году не ожидается спада интереса к здоровому образу жизни: все больше женщин и мужчин всех возрастов стремятся стать похожими на греческих богов. Сегодняшние соцсети с их многочисленными фото из спортзалов и аккаунтами поклонников ЗОЖ, сделавших свое увлечение профессией, заменяют нам журналы 80-х, посвященные этой тематике. Например Muscle & Fitness, которые старались публиковать более общую информацию о фитнесе, стремясь идти в ногу с модой. Правда, в нашу страну мода на культуризм пришла чуть позже, чем на Запад.

Там-то еще в 1980-м после пятилетнего перерыва на сцену легендарного турнира по бодибилдингу Mr. Olympia вышел Арнольд Шварценеггер и в очередной раз занял первое место.

Настоящей революцией для тех времен стало появление дочернего турнира Ms. Olympia (для женщин). Вся модная публика того периода рвалась в спортзалы и на фитнес. В 90-е на Западе популярность бодибилдинга стала спадать — как раз в тот момент, когда в нашей стране «качалки» стали появляться в каждом душном подвале. И все-таки и там, и здесь миллионы женщин во всем мире продолжала мотивировать на занятие шейпингом супермодель Синди Кроуфорд, одна из первых выпустившая видеокассету с записью своей тренировки.

Переполненные фитнес-клубы, популярность инстаграм-аккаунтов, посвященных здоровому образу жизни, и появление все большего количества магазинов спортивного питания сегодня можно считать подтверждением новой волны культа красивого и здорового тела. Люди снова избавляются от лишнего веса и мечтают о каменном торсе и упругих ягодицах.