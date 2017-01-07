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На трассе Минск-Витебск из-за мороза сломался автобус с российскими туристами
Вечером 7 января на трассе Минск-Витебск сломался автобус с российскими туристами. Температура на тот момент составляла около 26 градусов мороза. Пассажиров отправили в безопасное место, сообщает Минское областное управление МЧС.
7 января в 17.07 логойским спасателям поступило сообщение, что на автодороге Минск-Витебск, вблизи деревни Слаговище Логойского района, сломался автобус с пассажирами. Одна из них и связалась со спасателями. Транспорт стал из-за замерзания пневмосистемы.
Как стало известно, автобус «Неоплан», принадлежащий российской организации, возвращался из экскурсионного тура по Минску в Псков. В автобусе находились 2 водителя и 54 пассажира, из них 7 детей. Все граждане Российской Федерации.
К месту поломки выехали председатель Логойского райисполкома, руководство Логойского райотдела по ЧС и экипаж ГАИ Логойского РОВД. Температура воздуха на тот момент составляла около 26 градусов мороза. Для перевозки российских туристов в безопасное место был выделен автобус ОАО «Миноблавтотранс». В 18.15 люди были доставлены в гостиницу спортивно-туристического комплекса «Олимп» в Логойске.
8 января в 04.35 утра на предоставленном перевозчиком дополнительном автобусе пассажиры продолжили движение в Псков.
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Вечером 7 января на трассе Минск-Витебск сломался автобус с российскими туристами. Температура на тот момент составляла около 26 градусов мороза. Пассажиров...
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