﻿ Георгий Волчек о нравах современной молодежи и ностальгии по СССР. 21.by
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Георгий Волчек о нравах современной молодежи и ностальгии по СССР

08.01.2017 09:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В беседе с ведущими радио Sputnik Беларусь Георгий Волчек вспомнил свое увлечение группами Deeep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd, которые стали классикой рока, и сравнил музыку своей молодости с тем, что слушают современные молодые люди.

"Я недавно был в караоке клубе и услышал, что поет молодежь. Во-первых, я не поверил своим ушам. Во-вторых, я понял, что у нас хоть была музыка. Когда включают группу Ленинград…Ну я не знаю, я не так воспитан, а они поют", — констатировал Георгий Волчек.

В беседе с ведущими радио Sputnik артист также вспомнил новогодние истории, которые происходили в советские времена во время гастрольных поездок вместе с театром песни Ядвиги Поплавской и Александра Тихановича.

"Мы приехали на новогодний концерт в Магадан. Нам на сцену несут цветы, и я в шутку сказал, что лучше было бы баночки с икоркой. К концу концерта вся сцена была уставлена трехлитровыми банками с икрой. Удивительно, что нас с ней таможня пропустила. Родители потом пять лет вспоминали сына добрым словом", — рассказал Георгий Волчек.

Полную версию беседы с известным юмористом, автором и исполнителем Георгием Волчеком о молодежных увлечениях и новогодних историях времен СССР слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Известный юморист, автор и исполнитель Георгий Волчек сравнил нравы и привычки современной молодежи с тем, что было в советский период, и пришел к неутешительным...

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